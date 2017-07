Ako činite dobro nekoj osobi, evo kako će vam se to vratiti…

Premda je vikala i dozivala pomoć, niko je nije čuo jer su svi već otišli kući, a hladnjača je bila izolirana, tako da niko nije mogao čuti i da je bio u blizini. Ostala je u ovoj prehladnoj prostoriji te je znala da je osuđena na smrt ako bude morala dočekati jutro, piše “Novi život“.

Nakon nekoliko sati ova djevojka već je bila skoro zamrznuta i opraštala se od života. Ipak, u jednom trenutku vrata je otvorio noćni čuvar i izvukao je iz hladnjače.

Kada je kasnije pitala čuvara zašto je došao do hladnjače i otvorio vrata, iako to nikada nije njegova uobičajena rutina, on je objasnio: “Radim ovdje već 35 godina.

Na desetine zaposlenih svakog dana izlaze i ulaze, ali ti si jedna od rijetkih koja me svako jutro i svaku večer pozdravi. Mnogi me tretiraju kao da ne postojim.

Danas kada si došla rekla si mi ‘Dobro jutro, kako ste’ i nasmijala se. Ali nakon radnog vremena shvatio sam da nisam čuo tvoje ‘Doviđenja, vidimo se sutra’.

Te riječi me podsjete da sam osoba. Znao sam da nešto nedostaje i zato sam krenuo u potragu po tvornici. Tako sam te pronašao“.

Postupajte prema ljudima s poštovanjem. I čuvar i čistačica su ljudi kao i vi. Cijenite ljude koji znaju govoriti s doktorom nauka, ali i da budu ljubazni s nekim ko je u tom trenutku na nižoj poziciji. Nikad ne znate što će biti sutra.

