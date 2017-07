9 životnih lekcija koje sam naučila nakon razvoda

# Suprotnosti se privlače, ali samo nakratko

Advertisements

Dobro je ako ste različiti, umjesto da se ponašate kao blizanci. Ali ako ste u svakom mogućem smislu potpuno različiti, potrebno je barem da dijelite iste ciljeve i poštujete iste vrijednosti. U redu je ako jedno od vas voli da slika, a drugo obožava koncerte, ako je jedno tiho i povučeno, a drugo ne daje ljudima da dođu do riječi. Da bi vaša ljubav uspjela potrebno je da dijelite isti pogled na svijet, da imate slične ciljeve u životu i da im stremite skupa, prenosi “Ženski“.

# Privlačnost je odlična, ali je to samo mali dio ljubavi

Naravno da je potrebno da vas partner ili partnerka privlače, ali se vaša veza ne može zasnivati samo na tome. Hormoni i hemija mogu pokrenuti svijet, ali je potrebno da postoje još neke stvari pored njih kako bi vaša veza funkcionisala.

# Trebalo bi da imate zajedničku viziju budućnosti

Juče i danas je sve funkcionisalo savršeno, ali kako će biti za 5, 10, 30 godina? Hoće li stvari koje sada zanemarujete postati problem? Obratite pažnju na ono što smatrate sitnicama, vremenom će porasti i možda ugušiti vašu ljubav.

# Potrebno je da osobu prihvatite u potpunosti

Ovo ste čuli već mnogo puta, ali jeste li svjesni šta to znači i koliko je važno? Prihvatate li osobu sa svim njenim manama, iritantnim prijateljima, jako teškom porodicom, nestabilnom karijerom….? Da li zaista volite tu osobu, bez obzira na sve njene nedostatke ili se nadate da će se ona vremenom promijeniti?

# Ljubav ne trpi zloupotrebe

Ok, vaša voljena osoba je jako fina većinu vremena, ali se povremeno pretvori u pravog đavola. U trenucima ludila vas kažnjava i brani vam različite stvari. To nije ljubav. Ljubav nije savršena, ali se ne izražava na taj način.

# Ako ne funkcionišete kao pojedinci, nećete ni kao par

Da bi veza funkcionisala, ljudi u njoj takođe moraju biti funkcionalni. Oboje morate biti sposobni da funkcionišete sami kao dvije samostalne jedinke, kako biste mogli da zajedno da gradite vezu ili brak.

# Ljubav ne pobjeđuje sve

Iako volimo da mislimo da će ljubav pobijediti sve, u stvarnom životu nije baš tako. Ljubav ne može pobijediti bolest, ne može riješiti odnose te osobe sa drugim ljudima koji utiču na vašu vezu, ne može otkloniti tuđe probleme… Može pomoći, ali riješiti ne.

# Nikada ne slušaš dovoljno, iako to tvrdiš

Svi tvrdimo da slušamo to što nam se priča, ali radimo li to zaista? Komunikacija u vezi je jako bitna, a slušanje je dio nje. Ne upadajte jedno drugom u riječ, vodite civilizovan dijalog i obratite pažnju na to što vam se govori.



# Ako vas zaista voli, prihvatiće vas takve kakvi jeste

Prihvatanje ne znači i sviđanje, neko može da prihvati vas kao osobu, ali da mu se ne sviđaju vaše određene osobine. Ako to ne uradi, onda to nije ljubav, piše “Popsugar“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari