Pokušao je da smuva udatu ženu: Ovim riječima ga je žestoko SPUSTILA!

A prepiska je krenula ovako:

“Možda bismo mogli da izađeno nekad?”, pitao ju je. Nju je to najprije zbunilo, a onda mu je odgovorila: “Da nisam udata… Izgledaš kao dobra prilika i mislim to potpuno iskreno”.

“Oh, haha, udata ti”.

“Da. I polaskana. Hvala ti.”.

“U redu, i ja sam u braku, ali ne moramo nikom da kažemo, biće dosta zabavno”.

Poslije njegovog insistiranja, ona je reagovala ovim riječima:

“Kada sam prošle godine oboljela od kancera, nisam mogla da kažem svojim sinovima (koje sam uvijek štitila) da bih mogla da umrem, i moj muž je morao da ih pogleda u oči i da kaže da sam bolesna. On je sve vrijeme brinuo o meni dok sam imala nekoliko operacija, transfuziju, praznio je vreće za izmokravanje, držao me je za ruke dok sam išla na hemoterapiju i dok sam bila u bolovima. Za to vrijeme jedna pjesma nije izlazial iz moje glave:”Ljubav je dok brineš o nekome dok umire”. Zato te pitam. Ko će brinuti o tebi dok umireš? Sredi se i prestani da mi šalješ poruke”, piše “Blic“.

