HOROSKOP: Evo šta vas očekuje u ljubavi i poslu od 3. 7. do 9. 7.

Ovan

Ove sedmice za vas će sve biti podređeno vašem partneru. Ne samo što će Venera uticati na polje komunikacije već će i Merkur ući u polje ljubavi. Njihova dvostruka energija pomoći će vam da se sporazumijete oko najvažnijih pitanja u vašoj vezi, pa ukoliko niste u braku, vjerovatno ćete se usaglastiti oko njega. Ipak, na poslovnom planu osjećate da vam nedostaje energije i stpljenja, ali kratak odmor će vam pomoći da povratite ravnotežu, piše “Fokuzz“.

Bik

Vaš krug prijatelja će ove sedmice biti vaš glavni izvor sreće i zadovoljstva. Sa njima ćete moći da povedete ozbiljne razgovore o planovima, ambicijama i spoznate šta zaista želite od života. Kada je odnos sa partnerom u pitanju, možda shvatite da ono što želite ipak ne pronalazite u njemu. Razmislite pažljivo o svojim prioritetima. Očekuje vas unapređenje ili povoljan razgovor sa nadređenima već sredinom ove sedmice.

Blizanci

Ove sedmice će vas ispuniti osećaj zadovoljstva zbog dobro obavljenog posla i vaš trud će vjerovatno biti nagrađen. Ipak, vaša posvećenost karijeri može negativno uticati na odnos sa partnerom. Pokušajte da pronađete balans, jer bi u suprotnom partner mogao da pomisli da je nestalo ljubavi sa vaše strane.

Rak

Ove sedmice bi vaš odnos sa partnerom mogao postati burniji nego ikada. Osjećate bijes i nezadovoljstvo i svaki vaš razgovor sa partnerom može se pretvoriti u burnu svađu. Ipak, pokušajte da kontorlišete svoje emocije, jer vaša emotivna priroda čini da sve vidite mnogo strašnijim nego što jeste. Možda bi vam koristilo da vikend provedete odvojeno. Pojačana emotivnost utiče i na odnose na poslu, pa zato pokušajte da zadržite jezik za zubima.

Lav

Neispunjeno obećanje koje ste dali voljenoj osobi može dovesti do velikih problema krajem sedmice. Ona bi mogla da pomisli da je ne vidite kao prioritet ili da ste nepreduzimljivi. Pokušajte da joj stavite do znanja kakve su vaše mogućnosti u odnosu na njena očekivanja, kako ubuduće ne bi dolazilo do ovakvih problema. Kada je posao u pitanju, obratite pažnju na brojke, kako biste spriječili greške.

Djevica

U ljubavi će vam ove sedmice biti sve samo ne dosadno. Ako ste u vezi, očekuju vas lijepi momenti u četvrtak, a ukoliko ste sami, možete očekivati zanimljiv susret. Ipak, kolo sreće se okreće, pa se već za vikend mogu javiti problemi. Pokušajte da obuzdate svoje emocije.

Ako ste nezaposleni, krajem sedmice možete dobiti zanimljivu poslovnu ponudu. Nemojte je propustiti.

Vaga

Ove sedmice ćete biti posebno druželjubivi i možete očekivati susret sa veoma zanimljivom osobom, moguće iz neke druge zemlje. Ako ste u vezi, poželjećete neke nove i uzbudljive momente sa njim. Možda to bude zanimljivo putovanje ili kurs. Na poslu je sve dinamičnije kako ljeto odmiče. Ipak, ne fali vam energije i sve podnosite sa lakoćom.



Škorpija

Početkom sedmice imaćete dubok i značajan razgovor sa voljenom osobom, koji će vam razriještit mnoge nedoumice. Vaša veza je jača nego ikad. Ako ste slobodni, primeijtićete nekog ko će vam potpuno okupirati misli. Ne bojte se da preuzmete prvi korak. Preduzimljivost će vam dobro doći i na poslovnom planu, možete dobiti šansu za novi posao ili unaprijeđenje, samo ako ste spremni da rizikujete.

Strijelac

Svađa sa partnerom oko novca pokvariće vam početak sedmice. Ipak, shvatićete šta je ono što možete da promijenite kako bi se popravila i finansijska, a i ljubavna situacija. Bitno je da sa partnerom napravite kompromis i ne pokušavate da mu nametnete svoje mišljenje i odluke.

Jarac

Strastvenost koju imate sa partnerom može se još više rasplamsati ukoliko ste spremni da negativnu energiju preusmjerite na pozitivne stvari. Iako nećete moći odmah da riješite sve probleme, shvatićete koliko je jaka veza među vama, kako mentalna, tako i fizička. Tenziju svakako osjećate i na poslu, ali sledi mirniji period.

Vodolija

Vaša voljena osoba i vi ćete poželjeti da učinite nešto dobro za svoje zdravlje i izgled, ali način na koji ćete to pokušati može dovesti o sukoba u vezi. Ipak, u utorak će Venera ući u polje ljubavi prvi put ove godine i pronaći ćete kompromis. Ako ste sami, imaćete ogromnu šansu da pronađete nekog novog u koga ćete se ludo zaljubiti. Uživajte u svakom momentu, i ne dajte da vam posao pokvari raspoloženje, iako ga ima više nego što je uobičajeno.

Ribe

Rasprava koju ćete početkom sedmice imati sa partnerom natjeraće vas da potražite savjet prijatelja. Nažalost, nećete naići na podršku kojoj ste se nadali. Stoga se može desiti da umjesto preispitivanja romanse dovedete u pitanje prijateljstvo. Ostanite hladne glave. Ako nemate posao, od rođaka možete čuti povoljne vijesti.

