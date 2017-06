Žene obožavaju ove dvije stvari u krevetu

Ipak, veliki broj pripadnica ljepšeg spola nikada ne ističu svoje se*sualne fantazije plašeći se da će stvoriti lošu sliku o sebi, piše “B92“.

Advertisements

S tim u vezi, većina dama nikada ne bi priznalo da obožavaju ove dvije stvari u krevetu:

1. Više agresije

Kada kažemo više agresije ne mislimo na klasičan BDSM. Lagano vezivanje, spank, šamaranje, povlačenje kose ili lupkanje po zadnjici može i te kako da zapali strasti u krevetu. Ove vrste igrica predstavljaju pravi začin u krevetu.

2. Da imaju se*s kao iz filmova za odrasle

Žene su svakako nježna i sentimentalna bića, ali ponekad i one požele pravu akciju, koja liči na one iz filmova za odrasle. Naravno, za to im je potreban muškarac koji tačno zna šta radi, a sa kojim će se u krevetu osjećati ravnopravno. Ipak, one se često plaše da se opuste, jer smatraju da će ih partner drugačije gledati izvan spavaće sobe.

Advertisements

loading...

Facebook komentari