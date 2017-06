ISPOVIJEST BEOGRAĐANKE: “Ostavio me je dečko, a samo sam ga jednom prevarila!”

Ovaj život je nevjerovatno komplikovan. One koje volimo, ne vole nas, oni koji nas vole, mi njih ne volimo i tako u krug…

Ono što se vremenom mijenjalo bio je možda samo moral. Ispravka, lažni moral – onaj oličen u tezi kako se bake sjećaju vremena kada je pogled značio prevaru, piše “Telegraf“…

A onda su “u igru” uletjele njihove unuke koje prevare nekoga prije nego što pošteno stignu i da ga pogledaju.

“Ma, ajte molim vas! Pogled bio prevara, a vanbračna djeca se rađala iza svakog trećeg plasta sijena na selu”, počinje priču za “Telegraf” 23-godišnja Beograđanka Aleksandra M, studentkinja jednog privatnog fakulteta, čija nas je ljubavna ispovijest ostavila bez riječi, prije svega zato što savršeno opisuje kako 20-godišnjaci gledaju na to koliko je puta sasvim “u redu” prevariti dečka.

Da, većina Aleksandrinih drugarica, ma kako vam to zvučalo, odista misli da je prevariti dečka – sasvim u redu! Tako barem ona tvrdi.

“Nemam problema da vam sve ispričam, onako iz prvog lica. Zašto bih imala, kad se ničega ne stidim”, iskrena je ova, neki bi rekli, tipična gradska djevojka, koja stičemo utisak ne voli da joj drugi mnogo “sole pamet”.

“S Goranom sam bila u vezi svega sedam dana, a već sam znala da je on onaj pravi”, udubljuje se u priču Aleksandra

“Znaš ono kad se sve poklapa – i leptirići u stomaku, i ono što ti “mozak sve vreme poručuje”. Frajer stariji od mene godinu dana… Bre, sve skroz na mjestu. Nije ni čudo što smo godinu dana bili “ko vezana crijevca”. Kud on, tu i ja”, priča Aleksandra.

Nakon 365 dana, kaže, naišlo je prvo iskušenje. Sasvim neočekivano…

“Od samog početka smo imali slobodnu vezu. Nije to baš bilo, ono “on ide svojim, a ja svojim putem”, ali jednostavno nismo gušili jedno drugo. Ja za njega mogu da tvrdim da me nikada nije prevario! Ma, mogu da se kladim u to da mi umre mama… Stvarno… Ja sam s duge strane napravila jednu malu grešku”, sjeća se Aleksandra.

“Goran me je prvi put otkako smo u vezi pustio prošle godine da idem sama na more. Otišla sam u Budvu sa Dragicom, najboljom drugaricom, s kojom se znam od šeste godine. Pravo da ti kažem, prijalo mi je da malo iskuliramo, ali ne u fazonu da imam nešto protiv Gorana ili naše veze, nego onako. U sobi do nas bila su četiri Dorćolca. Jedan dečko mi je baš privukao pažnju, onako markantan, crn… Bio je totalna suprotnost Goranu…U svakom smislu”, priča Aleksandra odmah prelazeći na stvar.

“Trebalo mi je tri dana da shvatim da me “značajno gleda”… “Ona stvar” se desila nakon sedam dana, sasvim spontano, na zabavi koju su momci napravili na terasi… Sad kad razmišljam o svemu, ne mogu da se sjetim ni kako ni zašto… Jednostavno smo se prepustili atmosferi – noć, napolju skoro 40 stepeni, vermut u kombinaciji sa još nekim pićem, i eto…”, bila je pomalo štura na riječima 23-godišnja studentkinja napominjući da je po povratku u Beograd čvrsto riješila da Goranu ništa ne kaže.

“Učinilo mi se da je to najpametnije. Znaš kako matori kažu da “od viška boli glava”… Ili, tako nekako. Uglavnom, ovo je bio prvi put da sam ga prevarila. Majke mi, prije toga nikoga nisam ni poželjela, ne daj bože – poljubila”, pravda se Beograđanka.

Aleksandrinu tajnu znala je samo njena drugarica Dragica, koja je na zabavi završila sa drugom Aleksandrinog “novog izabranika”. O svemu su čvrsto riješile da šute, sve dok se nisu posvađale.

“Mislim da se Dragica cio život ložila na Gorana. Ustvari, sad nakon svega sam sigurna u to! Pošto smo se posvađale oko neke totalne gluposti, Dragica je otrčala do njega i sve mu ispričala. Goran me je istog trenutka nazvao i preko mobilnog raskinuo sa mnom! Da li možete da vjerujete da je nakon više od godinu dana veze, sa mnom raskinuo preko telefona?”, pita nas zgranuto Aleksandra dodajući:

“Ja nikada nikome nisam ispričala da se Dragica iste večeri na žurci smuvala sa nepoznatim tipom. Nijednog trenutka nisam pala u iskušenje nakon svega što mi je priredila da joj se osvetim”, napominje Aleksandra dodajući da mala prevara poput one koju je ona napravila nije vrijedna toga da ostane bez momka kojeg je iskreno voljela.

“Mislim da jedna mala, glupa prevara poput one koju sam ja napravila nije razlog da neko u sekundi rasturi nešto što smo gradili čitavu godinu! Stojim iza ovih svojih riječi, a tvrdim da većina mojih drugarica isto razmišlja. Ne kajem se zbog onoga što sam uradila. Sve bih ponovila!”, kategorična je Aleksandra ostavljajući nas u dilemi.

Može li prevara da bude mala, glupa i bezazlena? I ako se tako nešto na neki način (kakav god on bio) i utvrdi, da li je treba oprostiti?

Da li biste joj vi oprostili?

