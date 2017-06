“Na svom vjenčanju sam bila tolika da me je bilo sramota: Pocijepala sam sve slike, SMRŠALA 83 kilograma i sada se PONOVO UDAJEM”

Ljuta mlada je na kraju pocijepala sve slike iz albuma sa vjenčanja jer se, kako kaže, gadila toga kako izgleda. Ona se udala 2009. godine, i to nakon što je 2008. godine porukom zaprosila svog vjerenika Pola, prenosi “Žena“.

Uslijedile su pripreme za vjenčanje, Debi je uzbuđeno ušetala u salon sa vjenčanicama, a tamo ju je hladno dočekala radnica koja joj je s vrata rekla da nemaju dovoljno veliku vjenčanicu za nju.

Ljuta Debi je riješila da je to znak da treba da smrša što prije i devet mjeseci kasnije i 83 kilograma manje, može da uđe u vjenčanicu svojih snova zbog čega je riješila da ponovi ceremoniju vjenčanja.

– U to vrijeme imala sam 165 kilograma i strašno me je pogodilo to što su me odbili u tom salonu. Bila sam tako postiđena i tužna. Izašla sam napolje i isplakala se. Praktično nisam ni prestala da plačem sve do vjenčanja, plakala sam čak i kad sam išla do oltara. Ono što je trebalo da bude moj najsrećniji dan pretvorilo se u najgori dan moga života. Fotografije sam sve pocijepala jer izgledam grozno na njima. Pol me je ubjeđivao da izgledam lijepo, ali sam ja smatrala da izgledam odvratno – kaže Debi.

Debi se prije venčanja uključila u internet fitnes program, gdje je dobila plan ishrane i vježbanja. Međutim, nije dugo izdržala. Skinula je svega par kilograma kada je završila u bolnici zbog krvnih ugrušaka koji su joj začepili arterije.

– Ljekari su mi rekli da, ukoliko ne smršam, to će biti moj kraj – kaže Debi dodajući da je tek tad zaista shvatila razmjere svoje težine. Vratila se programu sa kojim je pokušala prvi put, ali opet nije dugo izdržala.

– Uvijek bih poklekla pred nekim slatkišem ili hamburgerom – objašnjava ona. Ipak, u njenom slučaju bilo je “treća-sreća”, jer je u avgustu 2016. godine Debi pokušala sa istim programom, i smršala 83 kilograma.

– Konačno mogu da nosim odjeću o kojoj sam dosad mogla samo da maštam. I kupila sam vjenčanicu koja mi se zapravo dopada, tako da ću sada ponoviti vjenčanje – ovog puta će to zaista biti moj najljepši dan – zaključuje Debi.

