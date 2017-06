LJUBAVNI HOROSKOP ZA JUL: Strast se rasplamsava kod Raka, Djevica u centru pažnje, vruć mjesec za Jarca

OVAN

Advertisements

Iako je jul 2017. stresan mjesec što se tiče drugih životnih polja, odličan je mjesec za ljubavni život. Jupiter, smješten u kući parova Ovna, pravi lijep trigon s Venerom, planetom ljubavi. Iako možete tu i tamo očekivati neke poteškoće, sreća je na vašoj strani i pred vama su srećni susreti, odlična komunikacija koja će pomoći ostvarenju boljeg razumijevanja i bliskosti. Pred vama su duge romantične šetnje, izleti, kraća putovanja ili drugi događaji koji će vas usrećiti. Merkur vas vodi prema novim iskustvima, erotici i igrama u spavaćoj sobi između 6. i 26. jula. U posljednjoj dekadi Mars i Saturn vašu snagu i umeće dovode do novog nivoa, povećavaju doživljaje i žeđ za akcijom i pustolovinom, prenosi “Tarot-horoskop“.

BIK

Prve dvije dekade jula mogle bi biti napete, jer je Mars, vladar kuće parova Bika, u napetom položaju. Može doći do žustrih rasprava, čak i do sukoba. Može se raditi o bilo čemu, ali uglavnom su to pitanja vezana za novac, posao, zajedničke obaveze, vlasništvo ili stvari vezane uz roditeljstvo i rodbinu. Ne olakšava ni činjenica da tokom ovog perioda nećete imati takta s drugima i strpljenje vam nije jača strana. Pripazite na Mjesečeve faze, oko 1., 9. i 16. jula kada je rizik povećan. Situacija se smiruje poslije 20. jula, kada vladar kuće veza formira bolji aspekt.

BLIZANCI

Jul 2017. godine je jedan od najpovoljnijih mjeseci zato što se Venera, planeta ljubavi i parova, nalazi u Blizancima. Prisustvo Venere u vašem znaku dovoljno je da vas uveri u to da je ovo ispunjavajuć period. Stvari su još bolje: Venera pravi predivan trigon s Jupiterom, Velikom Srećom, smještenim u kući erotike Blizanaca. Ovaj sklop je još značajniji ako uzmemo u obzir to da je Venera vladar kuće strasti Blizanaca, a Jupiter je vladar kuće parova Blizanaca. To znači da su pred vama posebne nedelje u kojima će se dogoditi nešto značajno i posebno. S druge strane, jul je mjesec pun napetosti i možda ćete prolaziti kroz komplikovane periode. Uprkos tome, s voljenom osobom bićete usklađeni i ljubav će pobjediti.

RAK

Sa Suncem i Marsom smeštenim upravo u Raku, kroz prve dvije dekade jula 2017. godine, vašim venama teče vruća krv, imate puno energije i rasplamsane strasti. Jul je generalno mjesec pun napetosti, posebno za Rakove i lako je moguće da dođe do neželjenog emotivnog ponašanja. Mars podstiče osvajanje, ali ako je van kontrole dolazi do nemara, agresivnosti ili sukoba. Pazite kako izražavate i pokazujete strast i nećete se naći u nezgodnoj situaciji. Venera, planeta ljubavi, je u 12. kući Raka, što predstavlja tajne, skrivene ljubavi, emocionalnu zavisnost, razočaranja ili udaljavanja.

LAV

Jul 2017. godine donosi bitku između težnje da letite krilima romantike, idealizma i težnje da vidite stvari iz realističnijeg i budnijeg ugla gledanja. Na Veneru, planetu ljubavi, i Saturna, tradicionalnog vladara kuće parova, utiče neskladan aspekt varljivog Neptuna, dok alarmirajući Merkur, smješten u Lavu, nastoji da privuče vašu pažnju. Stvari su pomalo nejasne, ali zaista ne na škodljiv način. Ipak su planete koje su odgovorne za vaš ljubavni život u srećnim su položajima i stvari će se u na kraju završiti vama u korist. Temelji veze su, više nego ikad, komunikacija i se*s.

DJEVICA

Aspekt koji pravi Jupiter, tradicionalan vladar kuće parova Djevice, upućuje na moguće poteškoće i pritiske kroz koje će parovi prolaziti kroz prve dvije dekade, ali i na to da se može dogoditi nešto značajno. To može biti povezano s novcem, zajedničkim dobrima ili društvenim događajem. Bićete u centru pažnje ili će to biti voljena osoba. Kako god bilo, radi se o uspjehu i ispreplitanju profesionalnog i privatnog života. Dodajmo tome i uživanje u većem komforu zahvaljujući postignutim uspjehom. Sve se vrti oko praktičnih pitanja, a romantika se pojavljuje krajem mjeseca.

VAGA

U julu 2017. godine nećete biti pretjerano emotivni. Mars, vladar kuće parova, više voli status, ugled i slavu, a ne nežna osećanja, sentimentalnost i ljubav. Privlačiće vas partner koji je na položaju ili kojem se dive. Moguće je da kao par težite ispunjenju društvenih ambicija ili ostvarenju nekog zajedničkog cilja ili će vaša bolja polovina ostvariti uspeh u karijeri. Jul je povoljan mjesec za partnere koji žele zajedno da istraže druge svjetove, u kulturološkom ili duhovnom smislu. Nemojte se iznenaditi ako vas privuče neko iz inostranstva. U posljednjoj dekadi može doći do raznih blokada.

ŠKORPIJA

Venera, planeta ljubavi i vladar kuće parova Škorpije, nalazi se u 8. kući Škorpije tokom jula 2017. godine. Gura vas da dublje istražite odnose, da zađete ispod površine, da razumijete situacije, da analizirate partnerov psihološki profil i da otkrijete najdublje tajne. Pokušaćete da otkrijete koji je potencijalan rizik za vezu. S druge strane, pokušaćete naći izlaz kroz veo strahova, sumnji i neutemeljenih briga. Pročitajte knjigu o emocionalnoj inteligenciji ili neku sa psihološkom temom u ovom periodu. Dobro će vam doći kombinacija intuicije i kvalitetnih informacija. Ako gledamo stvari iz druge perspektive, poželjna tema razgovora u ovom periodu su finansije i zajednička dobra.

STRIJELAC

Sreća je u blizini zato što Venera prolazi kroz kuću parova Strijelca. Ako uzmemo u obzir sjajan trigon koji Venera pravi s Jupiterom, vladarem Strijelca, zaključak je jasan: nešto se sprema. To je nešto što je dobro za vašu dušu, za ljubav, za život u dvoje. Pred vama je događaj koji ćete željeti da podijelite sa svima ili kojem drugi mogu doprinijeti. Merkur, smješten u 9. kući Strijelca i vladar kuće parova Strijelca pravi harmonične aspekte koji mogu predskazati povoljan napredak povezan s putovanjima u dvoje ili kulturološko naučno ili duhovno okruženje koje će uticati na vezu.

JARAC

Jul 2017. godine biće vruć mjesec! Sunce i Mars prolaze kroz kuću parova Jarca, oboje puni energije. Sva energija i inicijativa preusmjerene su prema boljoj polovini i zbog bolje polovine. Planetarni sklop povećava potrebu za svim vrstama interakcije, od zavođenja do usijanih rasprava. Strast ili rat, radi se o svemu ili ničemu. Najbolji način da iskoristite višak energije je da tu energiju usmjerite prema ostvarenju zajedničkih ciljeva. U posljednjoj dekadi mjeseca situacija se smiruje.



VODOLIJA

S Merkurom u kući veza Vodolije, tokom jula 2017. godine dobro će vam ići flertovanje i zavođenje, podsticanje razgovora, nove ideje ili zanimljive teme. Možete imati osjećaja samo za oštroumne i riječite osobe. U ovom periodu ćete razgovarati o zajedničkom životu, braku i, naravno, se*su, ako uzmemo u obzir činjenicu da je Merkur vladar kuće erotike Vodolije. Budući da je u toj kući i Venera, jul obećava nešto konkretnije od razgovora. Ugađaćete svojim čulima, ali nećete izgubiti glavu: odluke će biti donijete na temelju objektivnosti i logike, barem u prve dvije dekade. U posljednjoj dekadi u kuću veza Vodolije ulaze Sunce i Mars i raspoloženje postaje vatrenije, strastvenije, impulsivnije i ponekad čak eksplozivnije.

RIBE

Jul 2017. godine je romantičan i strastven. Sunce i Mars su u kući strasti Riba, donose žudnju, strast i neutoljivu želju za pustolovinom. Kada se najmanje nadate, strasti će se rasplamsati i to ona vrsta strasti koja sa sobom nosi i sve moguće nevolje zbog raznih nepromišljenih akcija. Ako ste u ozbiljnoj vezi i ne zanima vas nova veza, stare strasti će se rasplamsati. Možda je došlo vrijeme da malo više eksperimentišete i za novim pustolovinama u dvoje. Jul 2017. godine obećava vam i druge stvari koje će vam donijeti puno zadovoljstva, vezane za dom, porodicu i imovinu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari