Kako da zavedete svaki horoskopski znak

Evo kako zavesti svaki horoskopski znak, piše “Index“.

Ovan

Ovnovi su direktni i veoma seksualni pa se nemojte ustručavati udijeliti im kompliment, a zatim ih strastveno i bez ustručavanja zgrabiti i poljubiti. Ovnovi su često tvrdoglavi, ali vole kada se neko s njima usudi ući u raspravu pa se nemojte bespogovorno slagati sa svime što kažu.

Bik

Bikovi uživaju u flertu i cijelom “procesu” zavođenja, oni uživaju u malim ljubavnim igricama i slučajnim susretima, ali uživaju i u poklonima i ostalim znakovima pažnje. Za Bikove morate imati mnogo energije jer oni će flert učiniti pravim maratonom, a kada ih napokon uspijete zavesti – tada kreće prava avantura.

Blizanci

Rasprava, rasprava i još malo rasprave – to je recept kako privući pažnju osobe rođene u horoskopskom znaku Blizanaca. Oni vole razmjenjivati mišljenja te nadugo i naširoko raspravljati o svemu i svačemu. Ako se složite sa svime što oni govore, nećete puno toga postići.

Rak

Rakovi su veoma nježni i neće se upuštati u odnose s bilo kim. Njih možete osvojiti jedino pažnjom i nježnošću, a morate biti spremni i na to da će to vjerovatno trajati jako dugo. Romantična večera, svijeće, kino, duge šetnje – sve ćete to morati iskoristiti da dođete do srca Raka.

Lav

Ako zavodite Lava, tome se morate u potpunosti posvetiti. Oni vole biti u centru pažnje i baš to će tražiti i od vas – moraćete stalno “skakati” oko njih i postaviti se kao da su vam oni središte svemira.

Djevica

Estetika im je veoma bitna pa u svakom trenu morate izgledati najbolje što možete. Oni vole organizirati i pomagati drugima pa je dobar način da dođete do njihovog srca molba da vam pomognu u nečemu.

Vaga

Vage vole ravnotežu i mir pa s njima morate baš oprezno. Ipak, morate im pokazati da ste veoma zainteresirani i da nećete tako lako odustati. Morate u flertu pronaći balans između dvije krajnosti. Vage su često i veoma nesigurne pa je dobro da ih tu i tamo obaspete komplimentima.

Škorpion

Najseksualniji znak horoskopa veoma će vas namučiti, ali to će se isplatiti. Koliko god vam se Škorpion sviđao, morate njega pustiti da misli da vodi, on mora imati osjećaj kao da je zaveo vas. Oni u svemu moraju biti dominantni, ali jednom kada dođete do kreveta, svu muku ćete zaboraviti.

Strijelac

Strijelci vole avanture, izlete u prirodu, ali voli i kada njihov partner ima dobar smisao za humor. Njima nikad ne smije biti dosadno, pa tokom flerta s njima uvijek morate biti spremni na sve i stalno ih držati zainteresiranima.

Jarac

Jarčevi su jedni od čudnijih horoskopskih znakova, vole izazvati haos i nemir, a baš to traže i u flertu. Iznenađenja i uzbuđenja pomoći će vam da dođete do srca jednog Jarca, a dobro je i ako ih malo zadirkujete, to će ih natjerati da cijelu noć misle o vama.

Vodolija

Vodenjacima ćete najprije morati privući pažnju onime što radite, a tek onda će primijetiti kao izgledate. Oni vole spontanost i maštovitost, a baš takav mora biti i flert s njima. Sve ono što je kod drugih znakova uspjelo, kod Vodenjaka vjerovatno neće.

Ribe

Ribe su najveći romantici horoskopa i njima je zaista stalo samo do ljubavi. Ribe žive za to da ugode drugima i teško će vam dopustiti da vi učinite nešto za njih, što bi vam flert moglo uveliko otežati. Ako im pokažete da ćete za njih učiniti baš sve i priuštiti im ljubav kao s filma, bit će vam odane zavijek. Ipak, prestanete li se truditi oko njih, Ribe će veoma brzo pronaći drugu zanimaciju.

