3 poteza koje ne smijemo raditi ispred svog partnera

1. Omalovažavati se

Budimo iskreni, svi volimo primati komplimente. Ali, ponekad ne dobivamo potrebnu afirmaciju, odnosno komplimente koji su nam potrebni kako bismo se osjećali dobro. Stoga ih nastojimo ”upecati”, a jedan od načina je upravo kroz omalovažavanje sebe, piše “Zadovoljna“.

Kada stalno govorimo negativne stvari o sebi, prije ili kasnije, naš partner će ih početi doživljavati kao potpunu istinu, bez obzira je li to istina ili nije. A i vi ćete također kroz neko vrijeme biti potpuno uvjereni u to.

Samouvjerena žena je daleko više privlačnija nego ona koja sebe ne poštuje. Zato neka vaši komentari o sebi budu samo pozitivni i optimistični.

“Muškarac uvijek cijeni odlučnu i samouvjerenu ženu.”

2. Sumnjati u sebe

Žene su često (nepravedno) kritizirane da su neodlučne. Iako je potpuno u redu biti nesiguran u vezi nekih stvari, nagla promjena mišljenja u vezi važnih životnih stvari najčešće i nije dobra stvar.

Izbjegavajte nagle odluke i dajte si vremena da dobro razmislite o donešenoj odluci kako ne biste došli u iskušenje da je opet promijenite. Ne bojte se stajati iza svojih odluka.

3. Ne kritizirati njegovu muškost

Možda vaš voljeni muškarac nije najspretniji u poslovima koje treba obaviti u kući ili nije dovoljno fizički jak. To ne znači da ga na to morate podsjećati. Štoviše, takve šale na njegov račun mogu napraviti više štete nego koristi i poljuljati njegovo samopouzdanje. Naše riječi imaju veliku moć, a one lijepe riječi i komentari dugoročno mogu sačuvati brak.

