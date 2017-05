Neko mu je djevojku nazvao debelom, a njegova reakcija na internetu je postala hit

No, vrlo brzo mladu djevojku počeli su vrijeđati da je debela. “Wow, voli te iako si debela”, poručila joj je jedna korisnica na Twitteru. “Ne znam kako ljudi mogu biti zli prema onima koje uopće ne poznaju”, odgovorila joj je Madison, no vrlo brzo uključio se i Tre, a njegova reakcija postala je viralna, piše “Index“.

Don't see how people can be rude to people they don't even know pic.twitter.com/wx7cu7OGgp

“Volim te Madison! Bez obzira na to što ljudi govore ili tko nas želi rastaviti, ja ne idem nigdje, vjeruj me. Vjeruj mi!”, napisao je mladić i pokupio simpatije mnogih. “Tako se čuvaju leđa svojoj djevojci”, složili su se mnogobrojni korisnici društvenih mreža. “Mnogi za ovako nešto nemaju hrabrosti, svaka čast”, zaključili su.

I love you Madison! No matter what people say or who tries to break us up, I'm not going no where.💯trust me‼️Believe me💯 pic.twitter.com/3CwqDn40OW

— Tre Booker (@BookerTb0303) May 2, 2017