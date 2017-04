Ženu je stalno ostavljao trudnu da može biti s ljubavnicom…

Dugogodišnja ljubavnica francuskog kralja Henrika Diane de Poitiers bila je toliko neodoljiva svom ljubavniku da nije bilo toga što joj je ikad odbio ili uskratio. Sve njene želje je ispunjavao bez pogovora, a premda je bio oženjen zloglasnom Katarinom de Medici koju povjesničari nazivaju “Đavolja kraljica” najviše vremena je provodio sa svojom miljenicom, piše “24sata“.

Advertisements

Suprugu je stalno ostavljao trudnu, pa je tako imao izgovor da što manje bude s njom a što više sa Dianom, ženom kojoj je obećao kad se ženio da će ona uvijek biti vladarica njegovog srca.

Diana je bila mudra žena i znala da njezin ljubavnik kao kralj mora ispunjavati svoje obaveze prema supruzi pa ga je ona sama slala da posjećuje odaje svoje supruge. Smatrala je da kralj mora osigurati nasljednika francuske krune te da mora imati što više zakonitih potomaka. Ljubavnica koja je bila od njega 20 godina starija nije se bojala da će joj on biti nevjeran. Znala je da joj je apsolutno odan i ovisan o njoj. Znala je da njegovo srce pripada njoj, a on joj je na sve moguće načine to i pokazivao.

Bio je totalno ‘lud za njom’..

Diana je bila lijepa i vrlo obrazovana žena koja je bila vrhunski educirana u svim stvarima koje su se u 16. stoljeću smatrale važnima. Bila je izvrsna glazbenica, divno je plesala, govorila je nekoliko jezika, plijenila je svojim intelektom i lijepim manirima. Također, voljela je sport, a najviše od svega lov.

Udala se sa samo 15 godina za 40 godina starijeg plemića. Ostala je udovica sa 32 godine, a godinama je služila kao dvorska dama na francuskom dvoru. Kad je započela vezu sa Henrikom imala je 35 godina. On je imao tek 15 i pol.

Jedina prava ljubav

Isprepleteno slovo ‘H’ i ‘D’ bio je simbol njihove ljubavi. Taj znak bio je utkan u mnoge građevine koje su su se u to vrijeme gradile. Henrik je znao i službena pisma i dokumente potpisivati sa “HenriDiane”.

Koliko je Diana bila uticajna govori i činjenica da kad bi francuska kraljevska porodica dobivala darove od plemića ili drugih evropskih kraljevskih porodica i Diana bi bila izdašno darivana. Suvremenici tvrde da je bila vrlo lijepa sa neobično bijelim licem, te da uopće nije trebala šminku kako bi izgledala svježe. Navodno je izgledala kao 30-godišnjakinja i kad je bila dvadeset godina starija. Njezina ljepota je ostala zabilježena na mnogim slikama i skulpturama. Bila je također poznata po svojoj fizičkoj odličnoj kondiciji tako da se prema njenom tijelu kipari izrađivali statue Dijane, antičke božice lova.



Uveo dodatni porez samo radi nje

Kralj Henrik II. potpuno opčinjen ljubavnicom a osim što je neprestano darivao skupim haljinama i dragocjenim nakitom poklonio joj je i predivni dvorac Chenonceau koji je silno željela i njegova žena. Naime, kad ga je Diana ugledala bila je toliko oduševljenja njegovom ljepotom, a njezin darežljivi ljubavnik odmah joj ga je darovao. Ona je dala izgraditi most, desnu obalu je uljepšala talijanskim vrtom, na posjedu zasadila povrtnjake i vinograde.. No zarada od uroda nije bila dovoljna za skupi životni stil lijepe vlasnice. Henrik II. je stoga uveo porez na sve zvonare u Francuskoj, a taj novac je stizao gdje drugo nego u u blagajnu kraljeve ljubimice.



Pila tekuće zlato za ljepotu

Naučnici su 2009. godine utvrdili da je Diane de Poitiers pila zlato nastojeći očuvati mladost i tako se ustvari polagano trovala do smrti. Francuski istraživači su 2008. otkrili njezine posmrtne ostatke, a u kosi su pronašli visoke razine zlata. Nakit koji je nosila nije mogao tako uticati na njenu kosu i tijelo. Zato su zaključili da je najvjerojatnije pila razrijeđeno zlato kao napitak jer se tada smatralo da liječi neke lakše zdravstvene tegobe i da čuva mladost. Francuski dvor vjerovao je da zlato sadrži snagu Sunca, a ta će se snaga onda transferirati onome koji ga pije. Alhemičari su stoga često pripravljali napitke koji su sadržavali zlato. Vrlo je vjerojatno da je umrla upravo zbog trovanja zlatom i svoje želje da ostane mladolika.

“Eliksir mladosti” je i ubio

Francuski forenzičari koji su analizirali njene kosti pronašli su tragove žive, koja se također stavljala u napitke od zlata. Utvrđeno je da joj je kosa bila prorijeđena, a kosti su bile krhke, što su zajednički simptomi za hronično trovanje zlatom.

Nakon Henrikove smrti kraljeva udovica zabranila joj je dolazak na sprovod, uzela joj dvorac Chenonceau i prognala je na sjever Francuske u maleni dvorac u Anetu koji je Diani također poklonio kralj. Nakon što je Diane umrla u dobi od 66. godina na današnji dan 1566. godine, sedam godina nakon svog voljenog kralja, pokopana je u posebno građenoj kapeli pokraj dvorca. Ali, za francuske revolucije njeno je tijelo bačeno u zajednički grob izvan granica dvorca.

Advertisements

loading...

Facebook komentari