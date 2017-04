VELIKI MJESEČNI HOROSKOP ZA MAJ: Sreća se konačno okreće, stiže baš ono što ste dugo čekali!

Pronađite svoj znak i otkrijte šta vas čeka!

Advertisements

Ovan

Vi možete da odahnete! Nakon godinu i više dana tokom kojih je univerzum forsirao Ovnove na naporan rutinski rad, situacija se od maja mjeseca drastično mijenja i Ovnovima slijedi period kada mogu da budu potpuno svoji, potpuno kreativni i vatreni do mile volje. U toku narednog perioda Ovnovima se savjetuje da se nametnu i da budu zvijezde u svom životu. Skromnost u njihovom slučaju ove sezone neće biti vrlina. Planeta Merkur početkom mjeseca Ovnovima donosi priliku da promjene imidž ili samo boju kose. Novim promjenama biće potpuno zadovoljni ma koliko one bile drastične ili minimalne. Pravi je trenutak da se predstavite drugima onako kako želite da Vas oni vide, piše “Mogu Ja to Sama“.

Pun mjesec 10.maja donosi nove uzbudljive ideje, iznenadne i osvježavajuće novosti kao i nove zanimljive kontakte. Pojačana nervoza i stres će doprinijeti nepromišljenim izjavama. Ipak, neće vam biti teško da ih kontrolišete i suzdržite se od izliva negativnih emocija. U drugoj polovini mjeseca, um će vam biti zauzet finansijskim konstrukcijama i zaokruživanjem kućnog budžeta. Postoji mogućnost da osmislite novi izvor zarade. Bićete jako kreativni kada su finansije u pitanju.

Posljednjih dana maja biće potrebno da se suprotstavite osobi koja vas blokira ili otvoreno sabotira. Radićete pod pritiskom, ali Vam neće biti teško da uložite napor i da završite ono što ste započeli. Nemojte očajavati ako ne budete naišli na podršku koju ste očekivali, shvatićete da vam nije ni bila potrebna.

Bik

Konačno period kada možete da uživate u sopstvenoj režiji uz šolju tople čokolade! A to ste i čekali. Posljednjih godinu i po dana imali ste priliku da se posvetite slavljenju života i da uživate u pažnji koju ste stekli. Sada ste se nekako umorili od sve te pažnje i buke i želite da se odmorite uz daljinski i neki dobar film. Sa voljenom osobom ćete radije otići u bioskop nego na žurku o kojoj svi pričaju.

Univerzum želi da se u narednom periodu posvetite svojim emocijama i porodici. Počećete da razmišljate o renoviranju doma ili samo kuhinje. Bitno vam je da osjetite toplinu. Ako zapostavite privatan život zbog karijere, napravićete grešku. Tokom prve polovine mjeseca željećete da se osamite i da posvetite vrijeme meditaciji, spavanju i odmoru. U drugoj polovini mjeseca ćete živnuti i misli će vam biti okupirane novim velikim planovima koji su vam sinuli tokom ovog mirnijeg perioda.

Pun Mjesec 10.maja Vam donosi priliku i sposobnost da utičete na druge. Ukoliko ste planirali da uvedete neke promjene u svoj život sada je pravi trenutak da ih saopštite ljudima na koje bi te promjene eventualno uticale. Ovaj pun Mjesec Vam donosi jaku intuiciju i jasan uvid u tuđe namjere. Posljednjih dana maja ćete biti izuzetno strastveni i probuditi emocije prema nekoj osobi. Bićete veoma harizmatični i privlačni. U vrtlogu ekstremnih emocija pomislićete da partner od vas nešto krije. Čuvajte se finansijskih manipulacija.

Blizanci

Konačno igrate na svom terenu! Nakon godinu dana emotivnih potresa i trzavica, situacija na nebu se drastično mijenja i univerzum od vas očekuje da idete tamo gdje ima ljudi i da se dobro provedete. Obzirom da je to ono u čemu ste najbolji – nemate razloga za brigu. Pokušajte da izbjegnete daleka putovanja, umjesto toga odlučite se na kraća putovanja i bliže destinacije. Zapravo najbolje ćete se provesti u lokalu u svom komšiluku obzirom da vam univerzum za naredni period sprema lekciju sličnu onoj koji je dobio Koeljov Alhemičar – sreća nije negdje tamo preko svijeta, sreća je u nama.

Pun Mjesec 10.maja donosi intenzivne emocije i veliku želju da izađete iz stanja apatije. Želite da popravite neku nepravdu koja je nanijeta vama ili ste bili svjedok iste. Ne krijete svoje namjere. Potpuno iskačete iz koloseka i životne rutine. Nije dobro vrijeme za rizične poduhvate. U prvoj polovini mjeseca maja Merkur će se potruditi da razmišljate o sebi i svojoj ulozi u društvu. Poželjećete da mijenjate svijet, međutim, druga polovina mjeseca donosi smirenje.

Sam kraj mjeseca donosi rasplet situacije koja se zakuhala i rješenja. Sve tenzije splašnjavaju same od sebe. Budite avanturista, spremite se da započnete nešto novo. Saznaćete da je za vas zainteresovan neko ko vam se oduvijek dopadao.

Rak

Od svih znakova univerzum će u narednom periodu najviše sreće vezano za materijalne stvari pokloniti baš Rakovima, i to će trajati do kraja godine. Spiritualna lekcija koja Vam se sprema je da kada je novac u pitanju – dobijamo onoliko koliko smatramo da smo zaslužili. Zato, dragi Rakovi, u narednom periodu – smatrajte da zaslužujete puno!

Pun mjesec 10.maja donosi rakovima jake emocije. Nemojte da se izgubite u pokušaju da spasete neku osobu ili ideju. U prvoj polovini mjeseca razmišljaćete o svojoj karijeri i bavićete se planovima u vezi iste, dok je druga polovina mjeseca rezervisana za razmišljanje o vašim snovima, nadama i željama. Treba da znate da veliki planovi koje budete kovali u narednom mjesecu zapravo uopšte nisu toliko nemogući niti daleko od realnosti. Nemojte da vas okolina ubjedi u suprotno.

Oko 19.maja očekujte zabavan i lagan period. Očekujte da neko bude darežljiv prema vama. Zahvaljujući toj osobi osjetićete se veoma optimistično. Nemojte se razočarati ako neko obećanje od prije ne bude ispunjeno. Što se tiče ljubavi, imaćete više opcija. Narednog mjeseca je bitno da budete umjereni u jelu i piću, jer će ga za vas biti na sve strane.

Lav

Počinje Vaša era! Naime, od ovog mjeseca pa do kraja 2018.godine univerzum će forsirati Lavove, kao i sve ljude koji posjeduju tipične kvalitete lavova – ličnu harizmu i toplinu, šarm jedne dive i držanje dostojno članova kraljevske porodice. Dragi lavovi, vama je to sve urođeno. Slobodno pokažite šta imate. Savjet koji važi za Lavove i Ovnove – skromnost u narednom periodu za njih neće biti vrlina.

Početak mjeseca obilježava odlično raspoloženje i velika inspiracija za kreativno stvaralaštvo. Odličan period za Lavove koji se bave šoubiznisom, umjetnošću i svim ostalim što zahtjeva nadahnuće. Nakon prve polovine mjeseca kada će Lavovi intenzivno razmišljati o putovanjima, jezicima koje bi mogli da savladaju kao i kursevima koje bi mogli da polože, u drugoj polovini mjeseca razmišljaće na mnogo praktičniji načinm a i biće veoma ambiciozniji, do neprepoznatiljivosti.

Druga polovina maja je prilika da ostvarite dugotrajnu finansijsku dobit sprovođenjem praktične ideje u djelo. Spojićete staro i novo, moderno i tradicionalno, i time oduševiti nadređene. Poslušajte savet starije osobe u vezi posla. Nemojte pristajati na kompromise u ljubavi.

Djevica

Djevice su se posljednjih mjeseci bavile slikom o sebi koju su stvorile u svijetu, a narednog mjeseca univerzum želi da se pripadnici ovog znaka bave slikom svoje duše i stvarima koje ih zapravo čine srećnim. Pokušajte da se osamite uz omiljenu knjigu ili muzički album. Ne pretjerujte sa poslom, iako će vam se činiti da tako bježite od nepoznatih novih osjećanja. Pokušajte da se ovoga mjeseca oslonite na svoju intuiciju. Ako vam se neka obaveza ne obavlja – izbjegnite je.

Oko 10.maja je odličan period da se proslavite vezano za marketing, društvene mreže i informacione tehnologije. Odličan dan da članovima svog tima predstavite svoju novu ideju. Dolazite do značajnih informacija.

U prvoj polovini mjeseca bićete suočeni sa strahovima, odnosno iracionalnim stavovima za koje ne treba da bude mjesta u vašim mislima. Kada je vaše raspoloženje u pitanju, druga polovina mjeseca će izgledati kao duga poslije kiše. Bićete radoznali, vedri i planiraćete putovanje.

Krajem mjeseca radite pod pritiskom, ali postižete. Neka osoba će odigrati značajnu ulogu vezano za vaš posao. Neko Vam remeti planove, ali ipak na kraju odlučujete da obavite sve sami. Obavljate mnogo konstruktivnog posla.

Dozvolite sebi romantično sanjarenje vezano za osobu za koju mislite da je nedostupna, jer zapravo i nije.

Vaga

Vage se konačno bude iz zimskog sna! Posljednju godinu provele su u osamljivanju i povučene iz javnosti, što je vrlo netipično za njih. Ovaj mjesec im donosi ponovno aktiviranje u društvenom životu. Poželeće da u uđu u politiku i biće uspješne u bavljenju istom, za razliku od skoro svih ostalih znakova kojima se uglavnom savjetuje bavljenje sobom u narednom periodu. Šta god radili, savjet Vagama je da u narednom periodu ne budu arogantni, jer to može skupo da ih košta. U prvoj polovini mjeseca Vage će biti spremne na kompromis i saradnju. Ukoliko potpisujete važan ugovor, sačekajte da prođe 5.maj.

Pun mjesec 10. maja Vagama donosi veliku ambiciju i postavljanje novih ciljeva, kao i pojačanu vjeru u sebe. Privlačite sreću i dobre okolnosti. Porast popularnosti i realizacija planova. U drugoj polovini mjeseca, Vage će se baviti svojim strastima, hobijima ili idejom koja ih motiviše.

Krajem mjeseca donosićete hrabre odluke i bićete neustrašivi u svim segmentima života, tako i vezano za ljubav. Zacrtaćete sebi cilj koji bi mogao da postane opsesija. Pazite se manipulatora. Imaćete priliku da upoznate veoma intenzivne ljude.

Škorpija

Došlo je vrijeme da se Škorpije okrenu sebi i svojoj karijeri. Ukoliko Vam se desi da Vas razočara ili demotiviše iskustvo vezano za posao, potrebno je da ne okrećete leđa situaciji, nego da se suočite sa njom i da je prevaziđete. U narednom periodu najgore što možete da uradite je da odlučite da je svet okrutan i da vas ne zaslužuje, zapravo univerzum vam sada šalje prepreke da bi video koliko ste snažni. Ukoliko te prepreke prevaziđete, bićete desetostruko nagrađeni.

U prvoj polovini mjeseca razmišljaćete o poslu i o svojoj svakodnevnoj rutini, koja vam se može učiniti iscrpljujuća, pa ćete odlučiti da se otarasite nekih obaveza koje su zapravo višak. Pun mjesec 10. maja koji se dešava baš u Škorpiji čini vas preosjetljivim. Imate potrebu da se okružite umjetnošću u kojoj inače uživate – na primjer, poželjećete da provedete dan gledajući omiljene serije ili čitajući omiljene knjige. Imate određenu moralnu dilem, a period obilježava emotivna tenzija.

U drugoj polovini mjeseca razmišljate o mogućim novim partnerstvima, kako poslovnim tako i romantičnim. Odličan period za započinjanje nove saradnje. Pred sam kraj mjeseca blokade i negativni uticaji nestaju i bivaju zamijenjeni nježnom podrškom i generalnim osjećajem lakoće. Nalazite rješenje za sve.

Strijelac

Strijelčevi su posljednjih godinu dana bili primorani da konstantno budu ozbiljni, što se njima uopšte nije toliko svidjelo. Sada konačno mogu da odahnu jer nailazi period kada će ponovo moći da se posvete onome što najviše vole – proučavanju života. Od maja pa do kraja godine, univerzum će forsirati Strijelčeve da putuju, da čitaju zanimljive knjige i da ne gube vrijeme sa lokalnim ispijačima kafe. Velika bi greška bila protraćiti narednih nekoliko mjeseci na ljude od kojih nemate šta novo da naučite.

U prvoj polovini mjeseca, Strijelčevi će biti romantični i zaneseni, dok će drugu polovinu mjeseca rezervisati za razmišljanje o praktičnim problemima, plaćanju računa i slično. A tako im je i bolje, jer će biti mnogo konstruktivniji i efikasniji u drugoj polovini maja. Pun mjesec 10. maja Strijelčevima donosi priliku da budu veoma profesionalni i da oduševe poslovne saradnike i šefove. Biće veoma spretni, oprezni i praktični.

Oko 20. maja nastupa nekoliko dana slavlja i dobrog raspoloženja. Bićete ekstravagantni i možete potrošiti dosta novca. Određena osoba uspostavlja veoma veliki uticaj na Vas. Što se tiče ljubavi, može vam se dopasti neobična i obrazovana osoba.

Jarac

Posljednjih godinu dana ste učili o svijetu oko sebe, bogatiji ste za neka iskustva, a sada se spremite da otkrijete šta je to što vas pokreće i zanima. U narednom periodu univerzum želi da se posvetite nečemu – osobi, hobiju ili ideji, bez da postavljate pitanje: Šta ja imam od toga? A imaćete, ako zaista budete uživali u davanju. Oko 9. maja imaćete veliki uticaj na druge. Osjetićete se moćno i to je dobar dan da uvedeteu svoj život promjene koje dugo priželjkujete.

Pun mjesec 10. maja donosi Jarčevima priliku da kvalitetno organizuju ljude oko sebe i time sebi drastično olakšaju posao, kao i povoljne okolnosti vezano za poslovno putovanje. Vodite računa o izjavama koje dajete. Pažljivo sa teškim riječima.

U prvoj polovini mjeseca bavićete se svojim domom i ukućanima, a i pitanjima srca, dok je druga polovina mjeseca period kada ćete konačno moći da se opustite i potpuno posvetite sebi i stvaranju. Polje ljubavi miriše na novu romansu.

Vodolija

Vodolije su posljednjih godinu i po dana bile konstantno suočavane sa svojim unutrašnjim strahovima i idejom da se oni prevaziđu. To je bila spiritualna lekcija kojom su se bavili. Od maja pa do kraja godine univerzum od vas očekuje da pokažete spremnost za saradnju, timski duh i kooperaciju, to je nova spiritualna lekcija za vas!

Pun mjesec 10.maja donosi pregršt novih kontakata i poruka na koje treba odgovoriti. Tih dana Vodolije će biti zauzete, a ideja će imati za izvoz, ali ne i koncentracije da ih zapamte. U prvoj polovini mjeseca, Vodolije će biti zatrpane raznim informacijama i kao da će svaka vest prvo doći do njih. Bilo bi dobro da iskoristite taj period i poboljšate svoju poslovnu situaciju. Odličan period za biznis i samopromociju, dok je druga polovina mjeseca period kada će Vodolije razmišljati o punjenju baterija na nekom mirnom mjestu, daleko od svih tih aktuelnosti.

Najbolja stvar koja se dešava Vodolijama u maju je prilika da inkorporiraju nove tehnologije i nove ideje u svoj biznis. Svakako imaju priliku da impresioniraju osobe od autoriteta nekom svojom svježom idejom. Uvode novi sistem u svoj rad. Vodite računa da ne odbijete osobu koja je zapravo stvorena za Vas.

Ribe

Ribe će u maju morati da budu precizne i tačne. Univerzum vas forsira da poradite na svojoj radnoj etici i na svojim navikama. Biće potrebno da budete odgovorni i organizovani. Ako uspijete da bez poteškoća obavite sve svoje obaveze, vratiće vam se višestruko.

Ovog mjeseca imate višestruku korist od oslanjanja isključivo na sebe. Izašli ste iz perioda kada niste mogli ništa da uradite bez tuđe pomoći. Za sve ste morali da čekate na nekoga ili nešto, ali taj period je iza vas. Sada je potrebno da pokažete da ste profesionalac i se na vas može računati.

U prvoj polovini mjeseca ribe će se baviti finansijama i smišljanjem alternativnih izvora prihoda. Praktični ste i prija vam takav pristup životu. Pun mjesec 10. maja Ribama donosi veoma pozitivan period. Imaćete osećaj kao da ste na vrhu svijeta. Imate podršku ljudi koji su vam bitni. Vaša strategija se pokazuje kao uspješna.

Advertisements

loading...

Facebook komentari