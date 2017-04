RAK NE MOŽE DA ŽIVI BEZ PORODICE

U zavisnosti od toga koji je horoskopski znak naglašen u natalnom horoskopu, osnovna podjela bi izgledala ovako: Advertisements

Ovnu je potrebno kretanje i fizički utrošak energije. Osim toga, pošto mora biti prvi i najvažniji u grupi, pozicija gazde mu je suštinski neophodna, piše “Ženski kutak“…

Bik bi bez novca i hrane brzo propao. Takođe, u bliskom okruženju mora da ima osobu koja će ga uvijek i iznova obasipati pažnjom i ljubavlju.

Blizanci bez telefona, automobila ili olovke u rukama ne funkcionišu. Svaka vrsta izolacije u kojoj bi bila onemogućena komunikacija sa spoljnim svijetom za njih je put u propast.

Rak bez porodice nema razloga da živi, još ako je izložen pritisku da je njegovo žrtvovanje neophodno, svrhu svoga postojanja je ispunio.

Lavovima je pogonsko gorivo pohvala i nagrada. Cijelog života se bore za aplauz, bilo da ga zarade na pozornici, bilo da se radi o životnim situacijama u kojima oni imaju priliku da pokažu i dokažu svu svoju maestralnost.

Djevica je radoholik. Bez obzira na to da li je dobro pozicionirana na poslu ili ne, njen život je organizovan samo onda ako svim svojim aktivnostima pristupa kao prema projektima.

Vaga bez koketiranja i provoda ne umije da živi. Flertovanje i samodokazivanje dragocjeni su eliksiri njenog postojanja.

Škorpiji je se*s nasušno potreban. Ogromna se*sualna energija mora biti utrošena, milom ili silom. Ipak, čak i ako je neispunjena, spasonosnu energiju crpe iz dramatizacije i najmanjih životnih sitnica.

Strijelcu su sloboda i kretanje na prvom mjestu. Bez putovanja njegov život ne bi imao smisao.

Jarac je najmanje od svih sklon vezivanju za nešto što mu je neophodan uslov za dobro funkcionisanje. Ipak, da bi bio svoj na svome, neophodno je da tokom života stekne visoko obrazovanje, po mogućstvu uticajnu titulu.

Vodolija ne trpi usamljenost.

Vodolija bi bez društva propala jer ne nalazi svrhu postojanja u sopstvenom biću. Da bi izvukla najbolje iz sebe, potrebno je da bude dio organizacije čiji će važan član biti upravo ona.

Ribe bez muzike, romantike i pjesme nisu Ribe. One moraju piti opijene, bez obzira na to da li je to od romantike, zaljubljenosti, sažaljivosti ili konkretnih poroka.

