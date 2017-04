Jezivo klupko zmija prestravilo internet, a onda se saznalo šta rade…

Ova čudna pojava zapravo je potpuno prirodna, radi se o parenju zmija koje se tada najčešće skupljaju u ovakvu gomilu. Zbog neobične formacije, neki su to odmah opisali kao “zmijske orgije” što je cijelu stvar učinilo još jezivijom, piuše “Index“…

Advertisements

“Postoje dvije stvari koje zmije moraju raditi, moraju jesti i moraju se razmnožavati. A ovo što gledate je ono što ljudi zovu klupko parenja”, rekao je stručnjak Marvin Bouknight za NBC Charlotte.

Crazy snake pic via @xtine_proffitt Showed a snake expert & he says it's snake mating season so this could be a common sighting @wcnc pic.twitter.com/kzdzoUm7Nn

— Xavier Walton (@xmanwalton) April 18, 2017