Simpatična Debela Barbara: jeste li već čuli za ovu mladu Trogiranku koja nasmijava čitavu regiju?

Primjer za to je 24-godišnja Trogiranka Barbara Vesanović koja je u četiri mjeseca aktivnog vlog-anja i objavljivanja videa na vlastitom YouTube kanalu pod nazivom ‘Debela Barbara’ prikupila gotovo 9 000 pretplatnika.

Advertisements

Za ove prostore i s obzirom na to da u pravilu objavljuje videa na hrvatskom jeziku, to uopće nije loše, a najpopularnije objave pogledane su preko 50 tisuća puta. Iako je za portal Zimo otkrila da nema težnji postati influencer (a što su to influenceri, objasnili smo vam jučer u ovom tekstu), uživa radeći stvari koje voli da bi zabavila gledatelje.

Njezino spajanje ugodnog s korisnim pokazalo se kao pun pogodak jer su njezini humoristični videozapisi s daškom dalmatinskog zaokreta oduševili ekipu iz čitave regije. Videa snima kada nije zauzeta fakultetskim obvezama i gušt joj je, kaže, nasmijavati ljude s kojima dijeli i ‘recepte’, dojmove s putovanja, a ima i vlastitu verziju popularnog Carpool Karaokea.

A zašto baš ‘debela’? Barbara je otkrila da je pod tim epitetom aktivna na društvenim mrežama već desetak godina, pa ga je odlučila samo ‘prebaciti’ i na YouTube.

– To je jednostavno riječ koja može značiti veliku količinu bilo čega. Za mene predstavlja debelu osobnost – pojasnila je Barbara za “Zimo“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari