“Morate se udebljati”: 10 pravila za djeveruše s kojima je mladenka otišla predaleko

Na stranici Gawker jedna djeveruša objavila je gotovo bizarni mail koji je dobila od mladenke. U njemu je mladenka navela 10 blago rečeno začuđujućih pravila kojih se djeveruše moraju pridržavati, piše “Zadovoljna“.

Advertisements

Dobrodošle u moju grupu djeveruša. Danas je savršeni dan da započnemo ovaj lanac jer je ostalo tačno šest mjeseci do moga vjenčanja.

Htjela sam samo proći neka osnovna pravila.

1. Vaganje će početi za tri tjedna. Osobno bih željela malo vremena poslije Dana zahvalnosti da moje tijelo zaboravi što je sve konzumiralo, pa sam razmišljala da vam dam dalo vremena da se udebljate.

2. Nitko ne može biti mršaviji od mladenke. To znači da će Kelly i Lizzie biti na prehrani baziranoj na proteinima sve do svibnja. Dogovorit ću se s nutricionistom da vas nazove kako biste se dogovorili za plan prehrane.

3. Kada se dan vjenčanja približi, vrijeme odlaska na spavanje bit će strogo kontrolirano. Ne možete na vjenčanje doći s podočnjacima i podbuhlim očima. Sigurna sam da razumijete.

4. Kupaći kostimi: željela bih da sve nosite iste bikinije koji na guzi umjetnim dijamantima imaju napisano “djeveruša”, što me dovodi do iduće točke.

5. Svi bikiniji koje ćete nositi ususret vjenčanju moraju biti bez naramenica. Ne možete na vjenčanju imati grozne tragove od sunčanja u haljinama bez naramenica.

6. Krema za sunčanje: dame, moramo se pobrinuti da zračite i izgledate lijepo, a ne budete crvene i poput reptila. Sukladno tome zaštitite se od sunca.

7. Govori: sve znamo što se dogodilo na Taylorinom vjenčanju. Pa ako planirate održati zdravicu, molim vas da mi je donesete na odobrenje i ispravak, ne kasnije od četiri tjedna prije vjenčanja.

8. Frizure: planirate li se ošišati, molim vas da mi predloženu frizuru donesete na odobrenje (to se odnosi i na bojanje kose).

9. Prisutnost: strogo je obavezna na svim događanjima, ali napravit ću neke iznimke od slučaja do slučaja.

“‘Nitko ne može biti mršaviji od mladenke. To znači da će Kelly i Lizzie biti na prehrani baziranoj na proteinima sve do svibnja, napisala je mladenka u mailu'”

10. Tetovaže: smatrajte ovo moratorijem na sve buduće tetovaže do 5. lipnja. One koje imaju vidljive tetovaže dobit će upute za (privremeno) uklanjanje tetovaže.

Hvala vam na vašem vremenu i obziru. Budu li se svi pridržavali ovih sitnih zahtjeva, sigurna sam da ćemo imati vikend na pamćenje. Samo se šalim ku…, dobro, na neki način. Volim vas sve.

No, čini se da ipak nije riječ o šali jer je ista djeveruša objavila i mailove koji su uslijedili nakon prvoga i u kojima je mladenka prozvala prijateljice koje su odrezale šiške ili obojile kosu bez njezina odobrenja.



U jednoj poruci je pisalo:

Zapazila sam (fotografija kao dokaz) da je jedna djeveruša prekršila osmo pravilo. Sigurna sam da je to bio mali previd moje male zločeste pčelice, a htjela bih sve podsjetiti na posljedice kršenja navedenih pravila. Nepoštivanje zapovijedi može rezultirati izbacivanjem s popisa djeveruša! Cijenila bih kada bi me okrivljenica koja je promijenila boju kose odmah nazvala, s predloženim rješenjem problema do kraja dana. S poštovanjem, vaša kraljica pčelica.

U drugom mailu je pisalo:

Bok moje vrijedne pčelice, mislila sam da možemo krenuti s dnevnim google dokumentima, u kojima svatko može zabilježiti dnevni unos kalorija. Zbog ispita nisam se stigla pridržavati tjednih vaganja, ali mislim da bi kalkulator hrane bio odličan način da pratim svačiji unos kalorija. Što mislite o tome? Nadam se da ste svi dobro. Također, najposlušnija pčelica dobit će nagradu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari