Pas ga nije prepoznao nakon što je u bolnici izgubio 22 kilograma, ali kad mu je prišao…

Srećom, nakon pet tjedana mu se zdravlje popravilo i pušten je kući. Kada se Shane vratio doma, pas Willy ga nije odmah prepoznao. Prišao je nekoliko metara od njega i počeo lajati. Njihov prvi susret je opisao na svom Facebook profilu, a objavio je i video, piše “Index“.

“Izgledao sam drukčije nakon što sam izgubio 22 kilograma. Kad me Willie vidio nije bio siguran tko sam i počeo j lajati na mene, ali nakon što se približio i onjušio me shvatio je da sam to ja. Tada se skroz razbacao od uzbuđenja. Plače mi se svaki put kad vidim snimku našeg susreta.”

