DJEVOJČICU USRED NOĆI PROBUDILA BOL U RUCI, NJEN OTAC OSTAO U ŠOKU KAD JE VIDIO ŠTO JE NA NJOJ

Tijekom noći u šatoru devetgodišnju djevojčicu Gabby Pettigrew probudila je strašna bol u ruci, a kad je otvorila oči, vidjela je ogromnu zmiju kako joj se omata oko ruke i pritišće je. Uspjela je samo izgovoriti “upomoć”, na što je reagirao otac i teškim je mukama spasio, prenosi “Index“.

– Sjećam se samo da sam se probudila i ostala u šoku kad sam ugledala zmiju oko svoje ruke. Stiskala mi je ruku i bila je užasno teška, no nije me toliko boljelo dok me nije ugrizla” ispričala je Gabby.

– Što smo ga više pokušavali maknuti s ruke, to je on jače grizao. Nisam znao što učiniti pa sam ga uzeo za čeljust i jednostavno je rastvorio – , prisjetio se otac kojeg je u toj borbi zmija također ugrizla. Kako pitoni nisu otrovni, prošli su “samo” s lakšim ozljedama i mentalnim ožiljcima.

