PUŠKOM NATJERAO TAKSISTU DA GA VOZI U NEUM JER JE ODBIO VOŽNJU OD 3 KM

Prema izjavi koju je taksista Ammar dao policiji po povratku u Sarajevo, njega je Ervin zaustavio na Otoci i tražio da ga vozi do Alipašina i izvinio se što je u pitanju kratka relacija ali da mu je navodno skočio pritisak pa ne može gradskim prijevozom. Ipak, kada mu je taksista Ammar rekao da “neće da vozi za samo 3 marke jer može da naiđe neka bolja mušterija”, Ervin je kako otkriva “Sarajevo365.com“, iz torbe izvadio pušku koju je pokušao da proda u jednoj radnji na Otoci, pa je onda uperio Ammaru u glavu i dao mu 20 KM da ga vozi sve do Neuma i nazad u Sarajevo, nakon čega je izašao iz vozila kod RTV doma i otišao kući, gdje je i uhapšen.

Taksista je izjavio i to da bi on nekako uspio savladati Ervina da ovaj nije čitavo vrijeme sjedio pozadi sa puškom uperenom u njegov potiljak, kao i to da mu je pored onih 20 KM Ervin usput iz kese dao sendvič i sok. Iz policije su potvrdili da tokom ove vožnje taksisti nije nanešena nijedna povreda, ali da je Ervin zadržan zbog pokušaja otmice i nelegalnog korištenja oružja.

Napomena: Tekst je satiričnog karaktera.

