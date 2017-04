HOROR U VRTIĆU: Mališane ostavili bez nadzora satima, djevojčica (8) ubila BEBU jer je jako plakala

Uzrok smrti i dalje je nepoznat, a petogodišnje dijete koje je takođe bilo u vrtiću može biti jedini svjedok tragedije, prenosi “Kurir“.

Policija vjeruje da su djeca bez nadzora ostavljena nekoliko sati.

Šef policije Džefri Levis je rekao da je najvjerovatnije da je mališan Kori počeo da plače, a da je osmogodišnja djevojčica otišla da mu pomogne.

“Ta osoba koja je uključena u smrt vjerovatno je osjećala da nešto nije u redu. Ako ste dijete i razbijete ili pokvarite nešto, vi to pokušate da sakrijte“, rekao je Levis.

