NAJPOŠTENIJI, NAJMORALNIJI I NAJPEDANTNIJI LJUDI SU ROĐENI U ZNAKU DJEVICE

Jesenje veče, pljusak, grmljavina… sastavilo se nebo sa zemljom, na ulicama je tek poneki prolaznik koji žuri da nađe sklonište. Žena srednjih godina užurbano korača prema svojoj kući, gunđajući sebi u bradu zašto se zatekla na ulici po takvom vremenu. Dok nervzno hita i razmišlja o obavezama koje je čekaju kod kuće, o pokisloj i uprljanoj odjeći… iz daljine čuje kako dopire zapomaganje bespomoćnog mačeta, piše “Novo doba“.

Pokislo i nezaštićeno, ono traži svog spasitelja. Prva misao koja joj prolazi kroz glavu je – e nećeš vala, nisi ti jedina koja čuješ ovo mače, ima još ljudi na ulici koji mogu da mu pomognu, a možda mi se i pričinjava – dok u sljedećem momentu počinje da radi druga, osjećajna strana – moraš da mu pomogneš, to je živo biće, tvoja obaveza je da pomogneš nezaštićenom stvorenju, a i gdje ima mjesta za tri mačke ima i za četvrtu. Vraća se tri koraka unazad, sa osmijehom na licu uzima mače, zaboravljajući da je mokra do gole kože, stavlja ga u svoj pulover kao bebu, bliže srcu – to je klasičan opis žene rođene u znaku Djevice.

Djevice su jako posvećene drugim ljudima, najbolje će se pobrinuti za nekog prijatelja ili čak potpunog stranca koji je bolestan ili mu je potrebna bilo kakva pomoć. Zato ćete u ovom znaku sresti mnoge doktore, veterinare, medicinske sestre, socijalne readnike, zaštitare…

Djevičanski princip je zaštitnički i pripadnici ovog znaka će se uvijek potruditi da zaštite one koji su najslabiji i koji ne mogu sami da se brane ili vode računa o sebi.

Bije ih glas da su hladne i nepristupačne, ali one su uistinu osjetljivije od mnogih znakova horoskopa, samo što svoje emocije drže pod kontrolom, zbog straha da ne budu povređene. Strah je njihov najveći neprijatelj i vrlo često plate visoku cijenu u životu, jer konstantno analiziraju situaciju, ispituju da li je bezbjedno i tako propuštaju da žive.

Nije strano da se bave i umjetnošću, jer imaju izvrstan osjećaj za detalje, ništa im ne promiče. Kako je vladar Djevice planeta Merkur, sve ono što zamisle mogu i da ostvare kroz umjetničko djelo.

Najpošteniji, najmoralniji i najpedantniji ljudi su rođeni u znaku Djevice. Te osobine se svakako svrstavaju u vrline, ali Djevice često umiju da smore svoje bližnje stalnim pričama prepunim detalja, analiza i moralnih pouka.

Dešava im se da mnoge prijatelje izgube zbog dobronamjerne kritike i potrebe da se miješaju u tuđe stvari i probleme.

Muškarac u znaku Djevice je odmjeren, fin, pošten, jako mu je važna intelektualna razmjena, kako u prijateljskim, tako i u ljubavnim odnosima. Ima potrebu da zaštiti svoju patnerku, tačnije da brine o njoj, a ako je emotivno nezadovoljan, vrlo lako će postati hipohondar.

Nisu skloni preljubama, dobri su za bračni život jer su veoma posvećeni, brižni, jako im je važno zajedništvo i sam brak kao institucija.

Gotovo nikad ne pokazuju emocije, a ako im je vladar, Merkur, u natalnom horoskopu ugrožen od neke druge planete, mogu postati krajnje devijantni u svakom segmentu života. To su obično oni muškarci koje bije glas da su, ne zavodnici, već bludnici i prevaranti, veoma poročni ljudi u svakom smislu.

Žena Djevica je preemotivna i nježna. Kada se zaljubi, gubi razum u pravom smislu te riječi, jer su joj u sukobu srce i mozak. Sklona je danima da analizira partnera i svoj odnos i dok muškarac ne prođe sve zamke i testove koje mu ona vješto i mudro postavlja, u dublju emotivnu vezu ne ulazi, a sve samo da bi se zaštitila.

U braku skoro pa idealna žena. To je žena koja je izuzetno vrijedna i pedantna. Svi kućni poslovi će biti završeni. Obaveze vezane za dom i porodicu su joj ispred svega, ali nikada ona nije samo domaćica… uspješno će graditi i karijeru, zarađivati novac i doprinositi kućnom budžetu.

Odana je mužu i djeci i od svih znakova Zodijaka, žena Djevica najviše može da istrpi zarad opšteg dobra.

Uslijed prevelikih očekivanja, nemogućnosti ispoljavanja emocija, velike stidljivosti i straha od povrijeđenosti, veliki broj žena u znaku Djevice, nažalost ostaju same ili provedu život s kućnim ljubimcem.

Ljude u znaku Djevice uvijek prate razne predrasude – bije ih glas da su proračunate, ali one su samo oprezne i štedljive; kažu za njih da su hladne i emotivno distancirane, ali one su samo bojažljive, stidljive i previše emotivne; misle za njih i da su kukavice, ali to nije istina, one u sebi nose veliku hrabrost, samo je ne ispoljavaju na prvu loptu; laž je da su loši u krevetu, jedni su od boljih; nije istina da vode računa o ishrani, samo tako izgleda, obožavaju slatkiše i ne suzdržavaju se.

Djevičanski princip teži da se nikad ne otkrije, jer tuđi pogledi će izmeniti njegovu suštinu. Jednom kad je upoznate, Djevica više neće biti Djevica, zato se krije vješto i neumorno, čuvajući svoju suštinu samo za sebe.

