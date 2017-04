Horoskop za ljubitelje hrane: Kako se vaš znak ponaša za stolom ili u kuhinji

Jedni vole tradicionalna jela, drugi vole eksperimentirati s egzotičnim kuhinjama, treći u tolikoj mjeri nisu izbirljivi da će pojesti doslovno sve, a sada postoji način da provjerite kakav je odnos vašeg znaka spram kuhinje, prenosi “Zadovoljna“.

Ovan

Ovnovi vole začinjenu hranu koja je puna ljutine i energije. S obzirom na to da su stalno u pokretu, nemaju vremena za duge rituale uživanja u obrocima pa često jedu prebrzo kako ne bi izgubili dragocjeno vrijeme.

Biraju hranu bogatu kalorijama, no to izvrsno odgovara njihovoj dinamičnoj prirodi. Kao vatreni znakovi vole začine, imaju pozamašan apetit, obožavaju eksperimentirati i nerijetko biraju hranu bogatu proteinima jer znaju da je to ono što je njihovim tijelima najpotrebnije. Poželjno je da nauče jesti sporije i da budu umjereni u alkoholu.

Bik

Ovo su pravi zaljubljenici u gastronomiju i istinski gurmani. Imaju ogroman apetit i znaju kako uživati u hrani. Bez obzira na to što jedu, žele da hrana probudi sva njihova osjetila pa će dobar zalogaj i kvalitetne namirnice platiti koliko god mogu. Istinski ih zadovoljiti mogu samo vrhunski pripremljena jela, a dijeta je nešto što je za njih pravo mučenje. Jednom kada je iza njih dovoljno životnog iskustva, od njih možete naučiti jako puno toga o kuhanju, receptima i namirnicama.

Najteže im pada izbjegavanje slatkoga, tjestenine i kruha. Ne vole biti ometeni u jelu i ako se negdje žele opsjećati opušteno, onda je to za blagovaonskim stolom. Najveći problem je što emocije nerijetko utapaju u hrani pa tendiraju problemima sa suvišnim kilogramima.

Blizanci

Oni su jedan od onih znakova koji nikad nemaju problema s viškom kilograma. Za njih je dobar razgovor tokom ručka važniji od hrane koju jedu i obožavaju jesti u društvu. Iako jedenje nije među njihovim omiljenim aktivnostima, vole kuhati i kuhinja je mjesto gdje njihova kreativnost može procvjetati, a sve zahvaljujući njihovoj znatiželji i sklonosti da se hrabro igraju s raznim začinima i okusima.

Čak i najveći tradicionalisti teško odolijevaju hrani koju pripreme pripadnici ovog znaka. Trebali bi paziti da ne preskaču obroke i imati ustaljenu rutinu da jedu svaki dan u isto vrijeme.

Rak

Rakovi su dobro poznati po svojim kulinarskim vještinama. Obožavaju domaću kuhinju pripravljenu prema receptima njihovim baka. Uvijek biraju samo najkvalitetnije namirnice i malo tko može odoljeti njihovim specijalitetima.

S obzirom na to da imaju osjetljiv želudac, moraju raditi na kontroli svog pozamašnog apetita i obuzdavati kulinarskog hedonista u sebi. S druge strane, odlično su društvo za stolom i redovito začinjavaju ručkove i večere zanimljivim pričama o specijalitetima, receptima i porijeklu hrane. Trebali bi naučiti kako kontrolirati apetit u stresnim situacijama.

Lav

Oni su štovatelji skupocjenih namirnica i biraju samo najfinija jela. Kada je usvajanje određenih prehrambenih navika u pitanju, dovoljno je da odluče nešto da to doista ubuduće tako i bude. Vole jesti u društvu, a nerijetko jedu samo jedan obilati obrok u danu. Za njihovim je stolom najljepša atmosfera u trenucima kada im društvo prave njihovi najbliži i kada imaju priliku uživati u njihovoj ljubavi i pažnji. Iako baš i ne vole kuhati, rado će prihvatiti izazov i pripremiti večeru za svoje voljene kako bi osigurali osmijeh na njihovim licima.

Obično nemaju problema sa želucom, ali imaju problema sa srcem kada ne konzumiraju dovoljno vitamina. Trebali bi jesti više voća i povrća.

Djevica

Djevice imaju jako osjetljiv želudac i trebale bi strogo paziti što jedu i kakve su im prehrambene navike. Spremni su podnositi koju god žrtvu je potrebno pa je njima najmanji problem biti na dijeti i pritom ne osjetiti ni najmanju potrebu za varanjem. Spor metabolizam također je jedan od njihovim uobičajenih problema pa je poželjno da unose dovoljno svježeg voća i povrća kako bi potaknuli probavu.

Mrze bacati hranu pa nerijetko uspijevaju napraviti nešto iz ničega, koristeći samo ostatke iz frižidera. Trebali bi jesti više puta dnevno manje obroke kako bi izbjegli probavne tegobe.

Vaga

Vage jako vole hranu, no više od hrane same vole sve ono što hrani prethodi. Za njih je svaki objed poseban i bitan, pa čak i kada je kvantitativno zanemariv. Često su ovisnici o čokoladi i slatkišima i radije bi se odrekli glavnog jela nego deserta. Trude se da njihova hrana i stol uvijek izgledaju besprijekorno i potrebna im je ugodna atmosfera kako bi se osjećali ugodno dok jedu i kako bi istinski uživali u okusu.

Kada pripremaju obroke, paze na dekoracije jednako kao i na okuse, iako su skloni puno više pažnje posvetiti serviranju i izgledu nego samoj pripremi. Žele li izbjeći probleme sa suvišnim kilogramima, trebali bi smanjiti unos slatkoga

Škorpion

Škorpioni obožavaju visokokaloričnu hranu i često su gladni, pa čak i usred noći. Prazan frižider i nedostatak začina ih doista mogu razbjesniti. Vole začinjenu hranu, a čak i kada ne vole kuhati, to ne znači da zapravo i dalje nisu izvrsni u tome zbog iznimnih sposobnosti da uspješno kombiniraju razne okuse. Ne mogu se pretvarati da vole nešto ako to nije pripremljeno po njihovom ukusu.

Obično su vitke građe, ali ne zato što jedu malo nego zato što su poprilično disciplinirani i uravnoteženi pa ako i pretjeraju s hranom, bez imalo problema uvode dijetne mjere. Trebali bi izbjegavati alkohol i brzu hranu te piti što više vode i čaja.

Strijelac

Ovo su znakovi koje odlikuje izuzetna znatiželjnost i obožavaju eksperimentirati. Oni će željeti sve u životu isprobati barem jednom, a posebice egzotične namirnice i netipičnu, začinjenu hranu koju obožavaju. Znaju ići iz jednog ekstrema u drugi, iako najčešće jedu dosta. U nekim trenucima se ponašaju kao da nisu jeli godinama i isprazne tanjure u par minuta, dok su u drugima u stanju gladovati i nemati apetita danima.

Zbog sklonosti pretjerivanju s alkoholom i hranom, nerijetko imaju probleme povezane s prehrambenim navikama poput visokog krvnog tlaka i/ili problema s viškom kilograma. Trebali bi se pridržavati pravila da nije poželjno pojesti više od jednog tanjura.

Jarac

Ovo je znak koji je doslovno neumoran, no unatoč tome uvijek uspijeva pronaći vremena za pojesti kvalitetan obrok. Njima je kvaliteta hrane puno bitnija od kvantitete, no važno im je da imaju ustaljeni raspored i da jedu uvijek u isto vrijeme. Atmosfera za vrijeme objeda osobito im je važna i najbolje im odgovara kada su potpuno opušteni i smireni. Vole večere u obiteljskom krugu, a mrze kada ih netko sili pojesti nešto kada su već siti.

Vodenjak

Nisu nimalo sebični kada je u pitanju dijeljenje hrane i često biraju niskokalorične obroke u trenucima kada uopće uspiju pronaći vrijeme za objedovanje. Kada su preokupirani raznim (genijalnim) mislima, pojest će što god im se nađe pod rukom pa bi trebali pripaziti da ne pretjeruju s nezdravim namirnicama. Znaju kako uživati u svakom okusu koji je nov i neobičan. Vodenjaci su nerijetko vegetarijanci, a s obzirom na njihovu izrazitu humanost.

Ribe

Senzualne i hedonistički nastrojene Ribe obožavaju hranu i sve rituale vezane uz nju, a njih nerijetko koriste kao oruđe kojim će dati do znanja koliko im je do nekoga stalo pa će se potruditi biti osobito kreativni. Cijene objedovanje u dobrom društvu, a omiljene su im večere uz svijeće, u skladu s njihovom romantičnom stranom.

Skloni su udovoljavati svojoj ljubavi prema alkoholu, unatoč tome što im zamuti vidljivost i poglede na život te negativno utječe kako na njihovo zdravlje, tako i na razne prosudbe. Kako bi izbjegli neželjene posljedice, trebali bi piti maksimalno puno vode i redovito biti na detoksikacijskim dijetama.

