Dvije riječi koje će muškarca natjerati da se veže za tebe

Stručnjak za veze James Allen Hanrahan kaže da postoje dvije čarobne riječi koje će i najokorjelijeg frajera natjerati da se veže, ali važno ih je upotrijebiti u pravo vrijeme, piše “Index“…

Konkretno, Hanrahan savjetuje da ove riječi koristimo u situaciji kad je jasno da muškarac želi se*s.

“Kad ste same s njim i ljubite se, a on izgleda kao da će potrgati svu odjeću s vas, to je pravo vrijeme da ih kažete. Ako ih kažete puno prije, neće imati jednak efekat, manje su šanse da će se vezati za vas.”

Čarobne riječi koje muškarca mogu natjerati da se veže su: “Ne još”.

Naravno, govorimo o se*su.

Jako puno istraživanja pokazuje da muškarci koji ne dobiju se*s odmah i moraju se truditi, češće razviju prave osjećaje prema ženi od onih koji bez puno truda dobiju što su htjeli.

“Kad muškarcu kažete ‘ne još’, jasno mu dajete do znanja nekoliko stvari – prvo, da ga želite i da ste zainteresovane. Drugo, da imate granice koje treba poštovati. Treće, da se oko vas vrijedi potruditi. To su vrijednosti zbog kojih se muškarci zaljubljuju u žene”, kaže Hanrahan.

