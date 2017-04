ZA KAKVU LJUBAV SU STVORENI: VAGA TRAŽI OZBILJNU VEZU, A LAV…

OVAN

Puni ste života i energije. Razumni ste u gotovo svim sferama života i vodite se logikom. Rođeni ste vođa i volite da budete glavni u vezama. Želite da vaš partner žudi za vama. Kada se zaljubite, razmišljate logički i ne brzate. Vaša je ljubav postojana, topla i nježna, baš poput plamena jer ste vatreni znak, piše “Zodijak“.

BIK

Volite da ste glavni, ali obožavate da uživate. Kada dođe do fizičke privlačnosti, vrlo lako vas je osvojiti. Vrlo ste osjećajni i razumijete sopstveno tijelo. Jednom kada ste u vezi, opušteni ste i uživate, a jednog dana biste željeli da živite sa svojom srodnom dušom izvan grada, okruženi prirodom.

BLIZANCI

S vama je uvek zabavno. Riječiti ste i prepuni novih ideja. Lako impresionirate osobe svojim znanjem i optimizmom. Ali, veliki ste romantičar, ne volite da budete sami i kada se zaljubite, jako se vežete za partnera. Morate da se podsjećate da se smirite kako se ne bi činili očajnim jer u dubini duše jedino što želite jeste da provedete svaku sekundu uz svog partnera. Znate da je za opstanak veze najbitnija dobra komunikacija.

RAK

Iako ste zaljubljivi, vrlo ste oprezni. U vezi tražite pravog partnera, nekoga ko će jednako učestvovati u vezi kao i vi. Odlično slušate i beskrajna ste podrška svom partneru. Imate odličan smisao za humor i uvijek nasmijete partnera.

LAV

Nemate problema s pronalaskom ljubavi, zahvaljujući vašoj harizmi, energiji i samopouzdanju. Odani ste i kada se zaljubite. Volite svoju slobodu, ali kada uđete u vezu, onda je to na duge staze. Možete biti ljubomorni i posesivni pa vas treba podsjećati na to koliko ste voljeni. Imate i veliki ego, ali ponekad je to stvarno slatko.

DJEVICA

Pokušavate da ispadnete hladni, ali potajno se bojite ranjivosti. Teško vas je pročitati , ali kada se zaljubite, potpuno se predate. Ponekad frustrirate vašeg partnera jer nije siguran šta se događa u vašoj glavi, a uvijek se nešto događa. Ljubav vas potpuno obuzima, a lakše vam je biti hladan i ljubomoran nego smiren i srećan. Dragi ste, strpljivi i lako vas je zavoljeti i to morate imati na umu.

VAGA

Jako ste organizovani i orijentisani na postizanje cilja. Što se tiče ljubavi, savršeno ste srećni i s njom i bez nje. Zbog toga se nikada nećete zadovoljiti osobama koje vas ne zaslužuju već ćete biti u vezi samo s onima koji vas poštuju. Obično dugo čekate kako biste osobi stavili do znanja da ste spremni za ozbiljnu vezu jer ste iskreni i prema sebi i prema njima i znate koliko vrijedite. Kada ste u vezi, glavni vam je prioritet održavanje mira pa komunicirate jezikom razuma.

ŠKORPIJA

Vrlo ste vatreni i se*sualno motivisani pa često slijedite želje tijela. Ljubav vam je sve, jako ste strastveni, a vaše veze karakterišu drame i agresija. Brzate s vezama, ali čak i kada se raspadnu, ne očajavate jer ste ubrzo u novoj vezi. Jako ste tvrdoglavi i razmaženi. Bolje vam odgovaraju mirni i staloženi znakovi kao što su Ribe ili Rak.



STRIJELAC

Za vas je ljubav pustolovina. Slobodnog ste duha i nemate strahova. Kada se zaljubite, nemate inhibicija. Jednostavno idete cijelim srcem i telom u to, a vaša vas inteligencija vodi do inteligentnih partnera. Ne volite dugo da ostajete na istom mjestu, volite putovanja i avanture, a skrasićete se sa nekim ko se nikada ne želi da se skrasi.

JARAC

Nemate vremena za veze koje ne vode nikuda. Više volite da radite prema nekom cilju, kao što je zajednička budućnost. Sve stvari u životu doživljavate vrlo ozbiljno i nemate strpljenja za osobe koje nisu takve. Želite da se skrasite i imate miran, ugodan porodičan život. Volite da budete zaljubljeni, ali klonite se ludih strasti. Želite da vaš partner bude vaš najbolji prijatelj.

VODOLIJA

Imate veliko srce. Kada ste zaljubljeni, pružate svu svoju pažnju i vrijeme osobi koju volite. Vaša nesebičnost čini vas nevjerovatnim ljubavnikom. Žudite za strastvenom i ludom ljubavi bez koje ne biste mogli da živite. Ne morate da igrate nikakve igrice, samo je potrebno da nađete pravu osobu. Jednom kada je nađete, nećete je nikada pustiti.

RIBE

Šarmantni ste i otporni. Jednako tako ste i osjetljivi pa svaka bol koju doživite ostavlja ožiljke. Bojite se slomljenog srca, ali više od toga se bojite da se nikada nećete zaljubiti. Kada ste zaljubljeni, svađa s partnerom može vam upropastiti dan, ali jednako lako vam ga može popraviti jedan kompliment. Ne volite da nervirate ljude – pa ste spremni na kompromise, ali pazite da ne izgubite sebe.

