Jeste li ga/je preboljeli? Pet faza raskida koje svako mora proći

Znamo da prekidi nikad nisu laki. Emocije se gomilaju, suze naviru, sve vas podsjeća na voljenu osobu. Zato donosimo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da konačno krenete dalje. Uzdignute glave!

Prekid nikad nije lak. A pogotovo ako vi niste inicirali prekid. Koliko ste samo besanih noći proveli od trenutka kad ste si rekli ‘zbogom'… Koliko ste samo bolnih dana imali… Koliko dugo ste bili zarobljeni u prošlosti i nikako da krenete dalje?

A što je najgore od svega želite zaboraviti, želite oprostiti… No, jednostavno ne možete. I kad pomislite da se stvari polako vraćaju na svoje mjesto, te da ste konačno te lijepe uspomene ostavili u prošlosti, prođete pored mjesta gdje ste se prvi put upoznali, poljubili, otišli na spoj i suze same krenu navirati. I svaki put kad vam na društvenoj mreži ‘iskoči’ njegovo/njenom lice u vama se miješaju osjećaji melankolije i ljutnje, piše “Zivim“.

Krenuti dalje nije lako. Zato donosimo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći s vašom tugom i gubitkom voljene osobe. Naime, švicarska psihijatrica Elisabeth Kübler-Ross je u svojoj knjizi opisala pet faza koje svatko tko se suočio s gubitkom i prekidom mora proći.

1. Poricanje

‘Ovo se ne događa’, ma sigurno ćemo se pomiriti’, ‘to je samo svađa, ne prekid.’ Da, da. Prva reakcija nakon prekida je poricanje i neprihvaćanje situacije. Ovo je naime, kažu stručnjaci, obrambeni mehanizam koji nas štiti od suočavanja s bolnim emocijama. Želite se pretvarati da je sve u redu, ali duboko u sebi ipak znate da to i nije baš tako.

Ako ovo osjećate, trebate se fokusirati i prihvatiti brutalnu istinu:

Prestanite slati poruke kao što ste to nekoć radili.

Plačite kad vam se plače.

Okružite se ljudima koji će vam pomoći da se suočite sa stvarnošću.

Svaki dan u dnevnik zapišite kako se osjećate.

2. Bijes

‘Kako mi je to mogla/mogao učiniti’? Kako vrijeme prolazi, bol koju osjećate lako se zna pretvoriti u ljutnju. Jednostavno trebate nekog koga biste okrivili za situaciju u kojoj ste se našli. Bio to bivši, ljudi oko vas, svemir ili čak okrivljujete sami sebe. Racionalno razmišljajući znate da možda oni i nisu krivcu, no jednostavno si ne možete pomoći.

Ono što trebate napraviti je oprostiti (znamo, lakše je to reći nego učiniti):

Trebate biti svjesni da oboje nosite odgovornost za prekid.

Oprostite sebi, jer nitko nije savršen.

Shvatite da bol ne proživljavate samo vi.

Priznajte da trenutačno ne funkcionirate najbolje.

Odvratite si pozornost vježbanjem.

3. Pregovaranje

Kad shvatite da vas stvarnost ‘gura ka litici’, počnete paničariti i želite ‘preživjeti’. Spremni ste učiniti sve kako biste promijenili trenutačnu situaciju. Odnosno, da budete opet zajedno. Tražite bilo koji način da ga opet osvojite. Molite, pregovarate, obećavate… Jednostavno ne želite više osjećati bol. No, u većini slučajeva, stvari ne završe onako kako vi to želite.

Najbolje je da ga/ju pustite:

Izbjegavajte direktni kontakt (barem za početak).

Nemojte ga tražiti na društvenoj mreži svakih pet minuta.

Uvjerite sami sebe da se nećete pomiriti.

Nemojte ga iznova i iznova pokušavati osvojiti.

Shvatite da ste dovoljno neovisni da budete solo.

Odite u prirodu, okružite se prijateljima, vježbajte… Sve će jednom proći.

4. Neopisiva tuga

Kad konačno shvatite da je gotovo i da to ne možete promijeniti ni vratiti ga natrag, nastupa tuga. Velika tuga. Umorni ste, ništa vam se ne da, izbjegavate prijatelje i obitelj, izgubili ste apetit, ne spavate dobro… Zbog te bespomoćnosti vam je teško krenuti dalje.

Nitko ne kaže da je lako, ali trebate povratiti vaše mentalno i fizičko zdravlje:

Okružite se pozitivnim ljudima.

Ako možete uzmite predah na poslu.

Razgovarajte.

Odite u prirodu.

Slušajte tužne pjesme. Da, da. To pomaže.

5. Prihvaćanje

Već ste umalo tu. Kad počnete prihvaćati cijelu situaciju, postepeno ćete se i pomiriti s gubitkom. Ovo ne garantira sreću, jer ste još u fazi tugovanja, ali ćete biti manje emocionalni.

Pojedine stvari mogu opet probuditi uspomene koje najčešće za sobom donose i val emocija, te ih probajte eliminirati:

Spremite fotografije duboko u ladicu.

Izbjegavajte ‘zajednička’ mjesta koja vas mogu rastužiti.

Vjerujte da će sve biti dobro, samo je pitanje vremena.

