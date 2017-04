Tri stvari koje parovi u sretnom braku rade: A trebali bi i vi

Odmah nakon izlaska iz sudnice ispričao je za Business Insider koje su najveće greške koje bračni parovi rade i što mogu napraviti kako bi njihov brak potrajao. Pročitajte njegove savjete:

Postavite granice članovima obitelji

Polland kaže da porodica ponekad može dati dobar uvid o karakteru partnera i sitnicama koje radi, a vi ih ne vidite, no ipak je važno postaviti granice. “Toliko puta sam imao klijente koji su rekli kako su im članovi porodice uništili brak.” Ne postoji čarobna formula, ali pazite da se porodica previše ne miješa u vaš brak, prenosi “Radiosarajevo“.



Održavajte nježan fizički odnos

Male stvari dovest će vas daleko. Seksulani odnos je naravno važan, ali maženje i zagrljaji održavaju blisku emocionalnu povezanost koja je važna za uspješan brak.



Pronađite nekog s kim imate puno zajedničkih interesa

Svi smo čuli da se suprotnosti privlače, ali što više imate zajedničkih interesa, lakše je održati vezu jer je manja vjerovatnoća da će doći do čestih neslaganja. Po Pollandu, posebno su važni vjerski običaji i vjerovanja. “Vidio sam puno propalih brakova kad su se ljudi stupali u brak s partnerima drugačijih vjerskih uvjerenja. Problemi su nastali kad je trebalo odlučiti u kojoj vjeri će se djeca odgajati. To seže do slične pozadine, sličnih vrijednosti jer vam daje jače temelje za brak.”

