Ivana je pokušavala godinama da zatrudni: OVO ĆU PREPRIČAVATI SVIMA!

– Suprug i ja smo se dvije godine borili za porod. Prvo prirodno, pa onda pomoć potražili kod stručnjaka, ljekara. Da naglasim, ja sam imala tada 37 godina, što nije bila prepreka za trudnoću, ako se uzme u obzir da žene prirodno ostanu trudne i u 40. Godinu dana sam išla na razne analize, sve su provjerili ljekari i dan danas ne znam u čemu je bio moj problem jer ni oni nisu znali. Ne znam ni sama koliko puta su mi krv uzimali na analizu. Koliko čekanja i plakanja sam prošla – kazala je Ivana, piše “Kurir“.

Ona je saznala za Svetog Nektarija preko Fejsbuk profila protojereja-stavrofora Nenada Andrića, i poručila ikonu, sveto ulje i knjigu.

– Knjigu sam pročitala za nepuna dva dana, gutala sam svaku riječ. Dobila sam i molitve za porod i jednu koju je meni i suprugu nas sveštenik pročitao. Od kad sam pročitala knjigu, nisam prestala da mislim i planiram kako da posjetim manastir Eginu. Molila sam se svako veče Svetom Nektariju da mi otvori put i dozvoli da posjetim manastir i poklonim se Svetim moštima – napisala je žena.

Na ljeto 2016. Ivana i njen suprug posjetili su Eginu i prespavali u manastiru.

– Potražila sam monahinju Filoteju jer sam željela da čujem više o Svetom Nektariju, a i posjetim svaki kutak u kom je on boravio za života na zemlji kao što je opisano u knjizi. Posebno sam joj objasnila da želim porod i da borba za to traje, a da mi doktori ne mogu pomoći. Poseban osjećaj, neopisiv je bio kada sam ušla u sobu u kojoj je spavao Svetac i na nagovor monahinje, legla na krevet Svetog Nektarija. Ne znam ni kako ni zbog čega, ali su suze same lile, nisam mogla da prestanem da plačem, a nisam mogla takođe ni da objasnim to, osjetila sam snažnu povezanost sa Svetiteljem kao da me grli i kaže da ne brinem i da će sve biti u redu – prisjeća se žena.

Otišla je na grob da se pomoli za porod. Dugo je grlila mermer i pokušavala da krene odatle, ali kako kaže, nešto joj nije dalo.

– U jednom trenutku sam iz groba začula lupanje štapom, trgla sam se, pogledala da to ne lupa neko pored mene, ali nikoga nije bilo, čak ni ispred kapelice, bila sam potpuno sama, ja sam bila upoznata sa tim da se Nektarije javlja na neki način iz groba, na primjer, kako mi je mati Filoteja rekla, neko čuje otkucaje srca, neko korake, neko lupanje stapom, eto ja sam čula štap. Došlo mi je da vrištim od sreće. Poželjela sam da je Svetac pored mene kao ljudsko biće i da ga zagrlim iz sve snage kao što nikoga nikada nisam u životu. Tako jaku povezanost sam osjetila, ne mogu to opisati, to mi je davalo neviđeni mir, osjećala sam se zaštićeno – iskrena je žena

Mati Filoteja je Ivani donijela uputstvo šta treba da radi, kupila je cuclu i okačila je u onom dijelu u Crkvi, gdje svako zakači ono za šta mu treba pomoć, neki simbol. Za bebe je to cucla. Pozdravila se sa mati Filotejom i otišla.

– Nakon povratka kući, nisam odmah uradila kako je mati Filoteja savjetovala, jer sam imala već zakazane ponovne tretmane kod doktora, pa sam čekala da to završim. I jedan dan sam odlučila neću više, dosta mi je lijekova i hormonalnih inekcija, poslije kojih mi je haos u tijelu, i osjećam se jako loše. Rekla sam suprugu da prije nego probamo još jednu vantjelesnu, želim da uradim ono što sam dobila od mati Filoteje. Postili smo tri dana, ja četiri kako nam je blagosloveno bilo. Svako jutro i veče sam čitala akatist Svetom Nektariju i pomazivala stomak, krstoobrazno, svetim uljem sa Egine, i plus čitala molitve Svetom Nektariju za porod. I dešava se sljedeće, ja ću pamtiti dok sam živa, pričati svima. Neko misli da sam luda, ali pravi vjernici znaju.

Vantjelesna je zakazana za 15.februar! 15.februar je veliki praznik Sretenje Gospodnje, ja sam postila nekoliko dana prije toga vanredno po blagoslovu radi uzimanja svetinje sa Egine tj. ulja iz kandila i vatice sa moštiju koju sam dobila. Bila sam sigurna da ovoga puta uspijeva, jer čvrsto vjerujem da će mi Sveti Nektarije pomoći. Dana 15.februara, ujutru negdje oko 9.30 časova, dok sjedim i čekam kod kuće da mi doktori jave u koliko sati da budem u klinici, začujem zvuk truba sa neba. Ja sam čitala dosta da su se čule trube Anđela dosta po svijetu. Znala sam da je to – iskrena je Ivana.

– Sveti Nektarije Eginski je od Boga izmolio porod za mene, trudna sam i čekam blizance. To je ljubav Božja, i još nešto, termin je oko 6. novembra, ali doktor kaže kad su blizanci, porođaj je tri nedjelje ranije. Ja sam gledala u kalendar, i to će biti izgleda 14. oktobra, a to je dan kada je rođen Sveti Nektarije, po starom, a po novom kalendaru 14. oktobra na dan Pokrova Presvete Bogorodice.

Ako Bog da i Sveti Nektarije, a molim mu se svako veče, želim ove godine da posjetim Eginu ponovo i darujem manastir u znak zahvalnosti. To sam Svetom Nektariju i obećala. Mene roditelji nisu učili veri, razne nedaće su mi se našle na putu, i bailazila sam na ljude koji su me nemilosrdno povređivali. Mnogo dana sam čak i bez hrane bila, sve to me je približilo Bogu i sada ne želim da se nikada od njega odvajam. Pretrpjela sam to sve uzdajući se u Božju pomoć i sada imam sve što mi je potrebno – zaključila je Ivana.

