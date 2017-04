KAKO SU LJUDI U JUGOSLAVIJI NA PRVI POGLED ZNALI JE LI DJEVOJKA UDATA: Ovako su se nekad mladi barili, grlili i ljubili…

Udvaranje je, kažu, izašlo iz mode. Kako se danas voli, grli i ljubi, to znamo. Nema baš mnogo sramežljivih. I zato ne škodi podsjetiti se kako se to radilo u Jugoslaviji pre pet decenija, 1968. godine, piše “Slobodna Bosna“.

Advertisements

Ako se momak htio upoznati s djevojkom, a sramežljive je naravi, pozivao je u pomoć provodadžiju, nekog svog dobrog druga. Taj preuzima inicijativu, ugovara sastanke s djevojkom, šalje poruke, a onda, ako ljubav proradi punom parom, sudjeluje u pripremama za sklapanje braka (posjećuje djevojčine roditelje, ugovara dan vjenčanja).

Za svoje usluge provodadžija dobija počasno mjesto na svadbi, a mladi par mu u znak pažnje poklanja bijelu košulju. Međutim, uloga provodadžije nije uvijek zahvalna.

Dogodi li se da se kasnije mladenci u braku ne slažu i dođe do razvoda, za to i on snosi krivicu!

Zanimljiv je bio i način na koji su devojke iskazivale svoju spremnost za ljubav i udaju u kraju oko Bosanske Gračanice.

Naime, na čelu su nosile splet od bijelog konca u obliku kruga koji simboliše djevojaštvo. Onoj koja nosi takvo znamenje može se svaki momak slobodno približiti. A kad ona izabere svog miljenika, skida krug sa čela.

U Skoplju je veoma zanimljivo ono što se događalo na “suhi utorak”, dan kad se održavala prava mala “pijaca” za ženidbu i udaju. Tada se na sajmu sastaju slobodni momci i djevojke da nađu svog izabranika ili izabranicu, da sklope međusobno poznanstvo.

Kad smo već u Makedoniji, evo još jednog nestalog običaja iz Ovčjeg Polja.

Tamo su slobodni momci pokrivali glavu maramom, tako da su djevojke znale koji je kandidat za ženidbu. Ko je sebi našao djevojku, skidao je maramu.

A kako ćete na prvi pogled zaključiti je li neka žena udata ili je još djevojka? To, bar u Mačvi, nije baš teško.

U tom kraju svaka seoska djevojka nosi jednu kecelju, a udate žene dvije! Kažu da je to vrlo praktičan običaj i za momke i za djevojke. Zabune nema!

Ponude ljubavi nalazile su se ispisane i na liciderskim srcima, konjićima, ogledalcima:

– Slatke tvoje plave oči i umiljat pogled tvoj. Nadvladale srce moje, al ja želim biti tvoj.

– Oj, ružice djevo, mene srce žudi, hoću li te ikada saviti na grudi.

U kraju oko Knina obavezno se treba najprije udvarati roditeljima. Tek kad u kuću donesete pršut, imate pravo doći po djevojku. U selima Sinjske krajine još je neobičnije udvaranje.

Uštine li mladić djevojku, to je dokaz da je voli. Što je jače uštine, jača je i ljubav.

Advertisements

loading...

Facebook komentari