Kontroverzni doktor filozofije o Banjalučankama: Lijepe su za motku

“Išao sam kroz Gospodsku ulicu, nigdje nisam vidio toliko djevojaka u miniću, samo sijevaju bataci i koja god takva prođe ja okrenem glavu na drugu stranu. Ako to gledaš podstiče se tvoj polni nagon. To je rezervisano za spavaću sobu, a van nje podstičeš polni nagon, gledaš one mučenice i hoćeš da nagrabusiš ko Izrelci kad su im satanisti poslali one dromfulje”, kaže Petrović.

On smatra da je ta pojava opasna po Republiku Srpsku, kao i da su muslimani pametniji u tom smislu, jer se njihove žene pristojno oblače kao što su nekada radile naše babe, piše “Mondo“.

“Pitali su me prijatelji iz Banjaluke što u Gospodskoj ulici okrećem glavu od lijepih djevojaka. Ma, koje lijepe djevojke, ne bi je dodirnuo drvetom, ima pedeset bolesti u njoj, kontejner virusa i bakterija. Za koga se skinula tamo, provocira buzdovane, ljude bez mozga… Pobožna djevojka će da sakriva svoju ljepotu i da ljude pokuša animirati svojim karakterom”, kaže.

Miroljub Petrović je kontroverzni doktor filozofije i direktor Centra za prirodnjačke studije iz Beograda, koji je postao poznat širom regiona nekon izjave da sve narkomane treba “pod mač, bato”.

Svojevremeno je zaprijetio i Holandiji terorističkim napadom na njihovu branu, zbog čega je priveden i zadržan u pritvoru 48 sati.

