Horoskopski znakovi koji ne vole da budu u vezi

Ovo su 4 horoskopska znaka koji vole da budu sami, piše “Cosmopolitan“.

Rak

Rakovi obožavaju aktivnosti kod kuće. Nemojte se iznenaditi ako pripadnik ovog znaka gleda filmove, čita ili sprema omiljena jela petkom uvečer. S obzirom da oni ne žele da budu okruženi strancima, izbjegavaju mjesta sa mnogo buke. Rak voli da provodi svoje slobodno vrijeme sam u udobnosti svog doma, a ne u društvu sa prijateljima.

Djevica

Djevice ne vole da budu u centru pažnje, jer su veoma stidljive. Druženja sa ljudima ih iscrpljuje, pa više vole da nadoknade energiju radeći na svom sljedećem projektu. Često vikendom ostaju kod kuće i bave se poslom.

Jarac

Jarac tokom cijelog života pokušava da postigne ravnotežu između druženja i samovanja. Ali, najradije Jarac bira da bude sam. Druženje sa ljudima izaziva stres kod Jarčeva zbog čega žele da posvete vrijeme slušanju omiljene muzike ili jogi i čuvanju svoje energije.

Riba

Ribe vole da sjede kod kuće i čitaju ili spavaju. Njima ne treba društvo i ne plaše se da provode vikende same u upoznavanju grada. One ne žele da budu stalno okružene drugim ljudima, jer vrijeme koje provode same sa sobom zaista puni njihove baterije.

