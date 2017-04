“KĆERI, TI SI NAJVAŽNIJA OSOBA U TVOM ŽIVOTU I NIKADA NE TRPI NEPOŠTIVANJE!”

Ili što sam ti poklonila mačića i ne znajući da si alergična na mačju dlaku? Zaista mi je žao zbog toga, ali usput sam uspjela prikupiti neke informacije za koje smatram da ti mogu biti od pomoći. Svakako bih željela da je to neko mogao uraditi i za mene, piše “Minimagazin“.

Nadam se da me nakon ovoga nećeš više gledati kao prosijedu ženu u šezdesetim godinama već kao ono što doista jesam: majku koja želi da njezina kćerka ne mora prolaziti kroz određene teške trenutke (kroz koje sam ja morala proći). Evo za koje stvari bih voljela da sam ih znala u tvojim godinama.

1. Ti si najvažnija osoba u tvom životu

Da, rekla sam to i zaista mislim tako. Dobra vrsta samoljublja čini te boljom osobom, čini te sretnijom i pomaže ti da pratiš svoje snove istovremeno ti dajući snagu da obasipaš ljubavlju one koji te okružuju. Kod loše vrste samoljublja, što je narcisoidnost, ljudi nemaju namjeru da pružaju ljubav drugima.

Dugo vremena sam vjerovala da je moje “pomaganje” drugima zapravo bila moja karta za raj. Zaista jesam. Pokušavala sam biti što je moguće bolja prijateljica. Postarala sam se da ne zaboravim ničiji rođendan. Bila sam rame za plakanje. Vjerovala sam, ako to napravim, da će mi se ljudi naći pri ruci kada mi to zaista bude trebalo i da će to biti moja nagrada što sam tako “dobra” osoba.

Nisam bila u pravu.

Ovo ne znači da ne trebaš pomagati drugima ili da drugi ljudi neće biti uz tebe kada ti to bude najpotrebnije već da se trebaš fokusirati na ono što ti zapravo želiš. Ne možeš istinski voljeti druge ako prvo ne zavoliš sebe. Trebalo mi je tako dugo da to shvatim i ne želim da se to i tebi dogodi.

2. Nikada ne prihvaćaj nepoštivanje

Bez obzira je li riječ o muškarcu, prijateljici ili nekom sasvim trećem – nikada nemoj dopustiti da te bilo ko omalovažava. Uvijek se zauzmi za sebe. Ukoliko to ne učiniš, postoji velika šansa da budeš povrijeđena i da ti bude žao što nisi postupila drugačije.

Trebaš biti hrabra i snažna. Ne, ne znači da trebaš uvijek da “istjeruješ” pravdu, ali ne dozvoli da ti bilo ko nameće svoje mišljenje i da manipulira tobom. Znam, dovoljno si zrela da to ne dozvoliš, ali imaj na umu da na ovom svijetu ne postoje samo dobri ljudi. Postoje i oni manje dobri koji će na neki način željeti da te emocionalno povrijede, bilo to svjesno ili nesvjesno. Izdaja jeste grozna stvar, ali zapamti moje riječi: uvijek trebaš naći snage i hrabrosti u svome srcu da oprostiš. Nemoj zaboravljati, jer ćeš na taj način ponovo napraviti istu pogrešku u budućnosti. Vjeruj mi na riječ.

3. Tvoja porodica te voli iznad svega

Mislim da je to, u tvojim godinama, sasvim lako zaboraviti. Na kraju krajeva, “provođenje vremena s porodicom” i nije baš idealna “večera za 5” i može se činiti kao totalna dosada.

Ali istina je, na kraju krajeva, da je ljubav tvoje porodice stvar na koju uvijek možeš računati. Mislim da to već znaš. Ne postoji stvar na ovom svijetu zbog koje bi te tvoja porodica napustila. Znam, o nekim stvarima može biti teško pričati, ali želim da znaš da se meni uvijek možeš obratiti i u gluho doba noći. Ako ti ne mogu pomoći, mogu te bar saslušati. Bit će ti lakše.

Budi strpljiva sa sobom i sa drugima. Bit će mnogo uspona i padova, ali ako budeš imala na umu ovo što sam ti napisala, lakše ćeš pronaći svoj unutarnji mir, snagu i samopozudanje.

Voli te tvoja mama.”

