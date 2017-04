TUGA DO NEBA: Potresno pismo majke čiji je sin preminuo od raka!

Da podignu svijest o ovoj strašnoj bolesti, duže od godinu dana borio se protiv ovog karcinoma, a njegova majka Rut često je govorila kako je svojim duhom, riječima i bitkom ujedinio različite kulture i promijenio živote brojnih ljudi širom svijeta, piše “Radio Sarajevo“…

Rut se od svog dječaka oprostila i potresnim pismom u kom je napisala:

“Dva mjeseca. Prošla su dva mjeseca otkako sam te držala u svojim rukama, slušala koliko me voliš i ljubila te. Dva mjeseca otkako smo se grlili. Dva mjeseca jezivog apsolutnog pakla. Sve vrijeme sam željela da pišem o tvojim posljednjim danima. U danima u kojima si još jednom pokazao koliko si čudesan. Koliko si divan. Koliko si bio sačinjen od čiste ljubavi”, napisala je na Facebook stranici o Nolanovoj borbi.

Podijelila je i dvije fotografije iz bolnice. Na jednoj je dječak sklupčan na stazi ispred bolničkog tuša koji je Rut koristila. Na drugoj je ista staza, ali prazna…

“Oko 9 sati smo gledali crtiće na YouTubeu i pitala sam Nolana da li mogu da se istuširam, jer je posljednjih dana tražio da ga samo mazim. Dopustio mi je i zamolio da ujak Kris sjedne pored njega, a on će gledati u kupatilo. Otišla sam i rekla mu: ‘Gledaj me mazo moja, tu sam za dvije sekunde’, a on se nasmijao.

Rekli su mi da je, čim sam zatvorila vrata, upao u duboki san i počeo da odlazi… Kad sam otvorila vrata, doktori su bili oko njega i saopštili mi da je u dubokom snu, da mu organi otkazuju i da više ne osjeća ništa. Dotrčala sam do kreveta i stavila ruku na njegov desni obraz. A onda se dogodilo čudo”, piše Rut i nastavlja:

“Moj anđeo je otvorio oči, nasmijao se i rekao mi `mama, volim te`. U 11.54 je preminuo dok sam mu šaptom pjevala You are my sunshine. Moj sin je preminuo kao heroj. Ujedinio je zajednice i promijenio živote ljudi cijelog svijeta. Bio je ratnik koji je preminuo dijeleći ljubav do posljednje sekunde.”

