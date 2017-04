Muškarci rođeni u ova četiri znaka su katastrofa u krevetu

BLIZANCI

Advertisements

Mnogi Blizanci umeju da koriste i mozak za vreme seksa, što ne može da odmogne. Međutim, muškarci u ovom znaku vole da se hvale i sami su vrlo spremni na akciju, ali kada dođe do tog trenutka, odustaju ili se foliraju. Kod njih je seks uvek brzinski, a u krevetu su prilično sebični, piše “Prva“.

DEVICA

Znak koji je najviše isprozivan kada je u pitanju suzdržan i nedovoljno spontan seks. Muškarci su teški perfekcionisti i desi se da im sitan i nebitan detalj uništi potenciju. I stide se ili tripuju kao da ih je svako na svetu u tom trenutku video. To zna da bude totalna propast. Device inače vole da gledaju, ali često ostane na tome…

STRELAC

Karakteristika kod muških pripadnika znaka Strelca je po pravilu avanturizam i eksperimentisanje, a kod ženskih baš naprotiv – tradicionalizam bez mnogo eksperimentisanja. Dakle, loš seks ovde proizilazi iz prevelike želje jednih za nečim novim, perverznim i uzbudljivim i preterane želje ovih drugih, za klasičnim, zdravim, ali konvencionalnim odnosom. Kada im to nije po volji, Strelci gledaju da se što pre sve to završi, a onda pobegnu glavom bez obzira.

RIBE

Ribe su inače jako emotivan, dubok, senzualan i seksualan znak, a to može da se ispostavi kao problem i u seksu i u ljubavi. To je znak koji najviše uživa, ali i najviše pati u “seksu sa emocijama” (i to važi za oba pola), pa potencijalnih problema za akciju u krevetu ima i previše.

Advertisements

loading...

Facebook komentari