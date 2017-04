Ako vam je godina loše počela: Horoskop otkriva jedinu stvar koju treba da promijenite!

Prema vašem horoskopskom znaku, ove godine bi trebalo da se fokusirate na određene stvari. Otkrijte koje vrline i mane nosi vaš horoskopski znak i saznajte šta bi to trebalo da promijenite kako bi vaš život bio jednostavniji i kako biste živjeli sretnije, piše “Stil“.

1. Ovan – razmislite dobro prije svakog postupka

U prošlosti ste u više navrata bili ljuti na sebe zbog prebrzog reagovanja. Da li je to bilo napadanje partnera bez razloga, ili burna reakcija na nešto što je neko vama blizak rekao. Vaše ponašanje je bilo daleko od idealnog, čak i pomalo sramotno. Imate kratak fitilj i često burno i impulsivno reagujete. Razmislite pre nego što djelujete i nećete osjećati toliku krivicu.

2. Bik – opustite se

Život ne mora biti toliko težak, ukoliko ga vi ne učinite teškim. Umjesto da budete toliko tvrdoglavi i beskompromisni sve vrijeme, opustite se makar ponekad. Pustite da stvari idu svojim tokom i pustite da neko drugi ponekad napravi plan. Kada nešto i ne ide po planu, pokušajte da vidite dobru stranu toga.

3. Blizanci – oslobodite se ljudi koji negativno utiču na vas

Samo zato što ne volite da budete sami, to ne znači da bi trebalo da okružite sebe bilo kakvim ljudima. Kako biste bili socijalni i dobri prijatelji često gubite vrijeme na ljude koji ne zaslužuju vašu pažnju i nisu dobri za vas. Umjesto da trošite svoje vrijeme na ljude koji to ne zaslužuju, okružite se onim prijateljima koji su pravi i njima se posvetite.

4. Rak – budite iskreni prema sebi

Vi ste veoma emotivno biće i često dopuštate da emocije preovladavaju. Često pogrešno rasuđujete i donosite pogrešne zaključke baš iz tog razloga jer dozvoljavate da emocije vladaju vama, što ponekad može biti štetno po vas. Nemojte živeti u zabludi zbog svojih emocija i zanemarivati stvari koje su zaista važne. Zaboravite na svoje emocije kada donosite zaista važne odluke.

5. Lav – nemojte shvatati stvari previše lično

Vi ste možda centar svog univerzuma, ali to nije tako kada se radi o drugima. Imate običaj da pretjerano analizirate stvari i okrenete se ka sebi, što dovodi do toga da stvari shvatate previše lično. Ukoliko je vaš šef zatražio da nešto uradite za njega, to ne znači da vas mrzi ili misli da ste glupi. Naučite da se opustite i prestanite da mislite da je sve vezano konkretno za vas.

6. Djevica – brinite o sebi

Nije loša stvar ukoliko želite da pomognete drugima i omogućite im da budu u centru pažnje. Radite naporno (ponekada i previše) i previše ste samokritični, što može predstavljati ozbiljan problem. Prestanite da brinete o drugima i njihovim potrebama i malo se okrenite sebi. Nemojte da mislite da ono što radite nije dovoljno dobro i počnite da hvalite sebe zbog onoga što ste postigli.

7. Vaga – budite srećni i kada ste sami

U redu je da ne volite da ste sami. Međutim, ukoliko vaša sreća zavisi od drugih, to može biti komplikovano. Budite sami neko vreme kako biste shvatili šta to volite kod sebe i šta volite da radite. Biti sam i voljeti sebe može biti oslobađajuće i nevjerovatno dobro.

8. Škorpija – naučite da vjerujete drugima

Vaša ljubomora i nepovjerljivost negativno utiče kako na vas, tako i na ljude u vašoj okolini. Iskreno, nije li zamorno stalno razmišljati o tome da li vas je partner prevario ili da li vaš najbolji prijatelj govori vama iza leđa? Opustite se i naučite vjerovati ljudima koji su vam najbliži. Život će na taj način biti mnogo lakši.

9. Strijelac – upoznajte ljude

Biti samostalan je odlična vrlina, ali vas to ponekada spriječava da upoznate ljude onako kako bi trebalo. Dok ste fokusirani na svoju slobodu i ostvarivanje svojih ciljeva, svoj lični život ostavljate po strani. Potrudite se da upoznate ljude i bićete iznenađeni koliko radosti mogu unijeti u vaš život.



10. Jarac – budite spontani

Vi umijete sve da isplanirate i znate kako da ostvarite svoje ciljeve. Kontrolisanje dešavanja stvari je nešto što vi svakodnevno radite, ali ponekada jednostavno isplanirate previše. Samim tim što ne dozvoljavate da se stvari spontano dešavaju, propuštate od nekih najvećih čari života. Ukoliko isplanirate cijeli svoj život, ono esencijalno će vam nedostajati. Pokušajte da izbalansirano idete kroz život.



11. Vodolija – ostvarite duboku vezu

Iako ne volite da pretjerano iskazujete emocije, upravo vam emocije omogućavaju da se zaista povežete sa ljudima. S obzirom na to da volite da ste okruženi ljudima i da se zabavljate, često upoznajete nove ljude, ali upravo vaš nedostatak emocija uzrokuje da nikada ne ostvarite duboku vezu sa nekim. Pokušajte da više vremena provodite sa ljudima i saznate šta se dešava u njihovim glavama.

12. Ribe – počnite da izbjegavate određene ljude

Vi ste poznati po tome da ste nesebičan prijatelj koji će učiniti sve za svoje prijatelje. Biti tu za vaše prijatelje je nešto što vas čini veoma ponosnim, ali će ljudi to ponekad iskoristiti. Saznajte koji to prijatelji zapravo cijene to što radite za njih i koji će isto učiniti za vas. Svakog ko iskorišćava vašu dobrotu trebalo bi da izbjegavate.

