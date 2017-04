Uradite ovaj jednostavan trik i zadržat ćete KRPELJA dalje od svog tijela cijelo ljeto!

Ako vi to sami radite, moguće je da ne izvadite čitavog krpelja i moguće je da ostane njegova nožica ili drugi dio, a to može dovesti do trovanja u krvi, piše “Megagiga“.

Advertisements

Krpelji su prenosioci raznih bolesti, zato obratite pažnju. Mogu se zakačiti i za vaše životinje, pa ih redovno pregledajte.

Eterična ulja su idealna rješenja za ovaj problem, a neće vam naškoditi za razliku od preparata punih hemikalija.

Možete nanijeti koju njihovu kap na kožu i utrljati Osim toga, dobri su osvježivači za vaš dom, pa ih možete pošpricati po prostorijama. Bolje je i zdravije od štetnih kupovnih osvježivača zraka.



Ova eterična ulja su idelana za oslobađanje od krpelja:

Eterično ulje lavande : Tjera buhe, moljce, insekte, pacove,krpelje.

: Tjera buhe, moljce, insekte, pacove,krpelje. Eukaliptus je također dobar za ove svrhe, kao i eterično ulje limunske trave i nane.

Advertisements

loading...

Facebook komentari