Filmska ljubavna priča: Bježao iz logora kako bi spavao s njom

Britanskog vojnika Horacea Greasleyja ništa nije moglo zaustaviti da se baci u zagrljaj svojoj voljenoj Rosi. Upoznao ju je kad je 1940. godine zarobljen i poslan u logor za ratne zarobljenike u Poljskoj, piše “24sata“.

Valja odmah reći da su britanski i američki vojnici bili smješteni u logorima gdje su vladali znatno liberalniji i blaži uvjeti od konclogora u kojima su nacisti provodili monstruozne zločine Holokausta.

Njemica Rosa Rauchbach bila je 17- godišnja kći upravitelja kamenoloma u logoru, a Horacea su stavili da radi kao prevoditelj njezinom ocu. Horace i Rosa momentalno su se zaljubili i sljedećih godinu dana ‘ljubovali’ nacistima ispred nosa. No Greasley je zatim prebačen u drugi logor u kojem je radio u tvornici.

Nije želio slobodu, želio je Rosu

No ništa mladog vojnika kojem je bio nadimak Jim i koji je do početka rata radio kao frizer u rodnom Leicestershireu, nije moglo zaustaviti da nastavi viđati svoju voljenu djevojku. Ni nacisti, ni nacistički logor, ni rat. Odlučio je pronaći način kako da pobjegne iz svog logora i dođe do nje..

Uz pomoć nekih prijatelja, uspio je pobjeći nakon što se provukao ispod žičane ograde. No iako je bio na slobodi nije mu palo na pamet da pobjegne, da se spasi. Došao je do svog bivšeg logora, koji je bio udaljen 64 kilometra, ušuljao se u njega, vodio ljubav s Rosom, zatim se išuljao van i ponovo, kao da se ništa nije dogodilo, lagano uvukao u logor iz kojeg je pobjegao.

Iako je taj njegov pothvat bio suludo opasan i riskantan nitko ga nije mogao uvjeriti da to prestane raditi. Poslije je tvrdio da je to napravio jedno 200 puta!

Rosa je umrla na porodu

Horace je radio što u kamenolomu što u tvornicama u logoru sve do oslobađanja 24. svibnja 1945 godine. Nastavio je primati pisma od Rose. Kad su pisma prestala stizati primio je vijest da je Rosa umrla na porodu, a s njom i dijete.

Rosina smrt jako ga je pogodila. Nastavio je život u svojoj domovini Britaniji, a tek se oženio 1970. godine u 51. godini. Sa suprugom Brendom dobio je dvoje djece i doživio duboku starost. Umro je mirno u snu 2010. godine. Imao je 91 godinu.

Njegova nevjerojatna životna priča objavljena 2008. godine je u knjizi Kena Scott pod nazivom ‘Do The Birds Still Sing In Hell?’

