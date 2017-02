Koji horoskopski znakovi će pronaći ljubav u martu

Pročitajte ljubavni horoskop za mart 2017:

Advertisements

Ovan

Venera, planeta ljubavi i parova, nalazi se u Ovnu tokom marta 2017. godine, ali postoji problem: 4. marta kreće retrogradnim hodom i nastavlja tako sve do 15. marta. To znači da će vaša usmjerenost na veze biti veća. Društveni ili ljubavni život postaje intenzivniji, ponovno ćete uspostaviti kontakt s prijateljima koje niste vidjeli duže vremena, srešćete stare radne kolege ili bivše ljubavi ponovno ulaze u vaš život. Ali, očekujte i stare probleme da se vrate, probleme koje niste razriješili na vrijeme ili ćete se suočiti sa situacijama koje će nametnuti pitanja: jeste li u pravoj vezi, šta želite od te veze, šta očekujete od voljene osobe ili kako ćete ispuniti očekivanja voljene osobe. Mars tome svemu dodaje strast, ali u prvoj dekadi postoji potencijal za sukobe, piše Cosmopolitan.

Bik

Mart nije najsretniji mhesec za ljubavne veze. Venera, planeta ljubavi i harmonije, je retrogradna i u kući koja može donijeti razočaranja, zbunjujuće situacije, ograničenu slobodu izbora, zatvaranje ili jednostavno gubitak interesovanja. Najneprijatnije od svega je što je Mars, vladar kuće parova Bika, na nepovoljnom mjestu sve do 10. marta 2017. godine. Zbog toga prva dekada mjeseca nije obećavajuća. Nakon toga Mars ulazi u Bika i sve će živnuti, imaćete više volje za akciju i osjećaćete se poželjnije. Neke stvari ipak će ostati sakrivene i zbunjujuće. Savjetujemo da o tome i svemu što vas brine razgovarate s nekim u koga imate povjerenja.

Blizanci

Osjećaćete se dobro i ljubavni život tokom marta 2017. godine donosi vam zadovoljstvo. To omogućuje posebna povezanost Saturna, smještenog u kući parova Blizanca, i Jupitera, vladara kuće veza Blizanca (smještenog u kući ljubavi i užitka Blizanaca). Na njihovu podršku možete računati, bez obzira na to u kakvim se okolnostima našli. Ovakav sklop planeta jača veze, gradi solidne temelje, a za neke Blizance može doneti vjeridbu ili brak. Venera, planeta parova Blizanca, se nalazi u 11. solarnoj kući i u odnose unosi harmoniju, donosi nova ljubavna iskustva i mogućnosti, najvjerovatnije kroz krug prijatelja, onih koji vas štite i podržavaju ili kroz kakve grupe i udruženja.

Rak

Tokom marta biće jasno da ljubavni i poslovni život imaju nešto zajedničko. Položaj Saturna, vladara kuće parova Raka, smještenog u kući posla Raka, još od 2015. godine donosi odgovornosti i obaveze, a sada se i Venera nalazi u kući karijere Raka i tu ostaje neko vrijeme. Status, karijera ili posao su pod uticajem osećaja ili privatni život zavisi od profesionalnog života. Može se raditi i o hijerarhijskoj razlici među parterima. Jasno je da stanje nije posve jasno ili lagodno.

Lav

Vladar kuće parova Lava odlično sarađuje s vladarem kuće ljubavi Lava. Možete ući u novu vezu, učvrstiti staru vezu ili iskusiti druga pozitivna iskustva u ljubavi. Kako bi stvari tekle pravim tokom, imajte na umu da je dobra komunikacija ključ za to. U martu vladar kuće parova Lava dobro sarađuje s Venerom, planetom ljubavi, što povećava mogućnost ostvarenja istinskog zadovoljstva i sreće. Ali, položaj Venere ukazuje na važnost komunikacije iz intelektualnog, kulturološkog ili duhovnog ugla gledanja, što znači da je ljubav i put razvoja, otkrivenja, širenja i napretka. Nije isključena i mogućnost odlaska na put zbog ljubavi ili da se dogodi ljubav s osobom koja je u drugoj, udaljenoj zemlji.

Djevica

U prve dvije dekade marta 2017. godine Sunce se nalazi u kući veza Djevice i u prvi plan donosi voljenu osobu i život u paru i to postaje nit vodilja oko koje se vrti sve ostalo. Pažnju će vam privlačiti psihološka strana ljubavi i voljene osobe, analiziraćete najdublje i najkomplikovanije aspekte vašeg odnosa, tabue, opsesije, fantazije ili frustracije. Željećete da razotkrijete tajne ili sakrivene strane onog što osjećate. Istovremeno ćete biti prizemljeni i gledati na vezu iz praktičnog ugla gledanja. Neki parovi će se udružiti i u poslu ili kroz investiranje.

Vaga

Venera, planeta ljubavi i vladar Vage, nalazi se u kući parova Vage tokom marta 2017. godine. Venera je sada retrogradna što može značiti nekoliko različitih stvari. Bivša ljubav može vam doći u misli, osoba s kojom ste pokušali nešto pa nije išlo sada ponovo može ući u vaš život ili će se ponovno pojaviti stari problem kojeg treba analizirati i razriješiti kako bi se krenulo dalje. Možda prolazite kroz period u kojem se pitate razna pitanja: jeste li u pravoj vezi, zaslužuje li partner da ste uz njega ili odgovarate li vi kriterijumima partnera. Vaš ljubavni život može postati intenzivniji. Možda ćete osjetiti potrebu da propitate sebe i da shvatite šta uistinu želite od partnera i veze.

Škorpija

Sa Suncem u kući ljubavi i seksualnosti Škorpije, prve dvije dekade marta 2017. godine su puni strasti i erotike. Više je romantike i senzori su pojačani i nove prilike će se češće ukazati. Mars, tradicionalan vladar Škorpiona, ulazi u kuću parova 10. marta, što je povoljno za vaš ljubavni život. U zadnje dve dekade marta osjećaćete entuzijazam i instinktivno ćete se povezivati s drugima, pojačane su i potrebe za zavođenjem, preuzimanjem inicijative i razjašnjavanjem situacije. Venera, planeta ljubavi, je retrogradna i u 6. kući, a to znači da se ljubavni život može ispreplesti s poslovnim životom ili obavezama, jedno na drugo može djelovati stimulirajuće ili vas obaveze mogu preokupirati i tako odvući od ljubavnog života i obrnuto.

Strijelac

Retrogradna Venera u kući ljubavi Strijelca usmjeravaće vašu pažnju prema temeljnim elementima sreće u vezi. Venera govori o senzualnosti, strasti i romantici i izaziva vas da ih tražite, analizirate i da nađete ono što vas ispunjava i čini sretnim. Atmosfera tokom marta polazi od ljubavi. Događaji mogu biti razni, od zaljubljivanja do nezaboravnih iskustva ili sumnje, patnje, obnove veze ili do raskida ako veza ne funkcioniše. Šta god se događalo u vašem životu, događa se iz jednog razloga, a to je da spoznate što uistinu želite i šta vas čini sretnim. Retrogradno kretanje Venere traje do sredine aprila i tek tada ćete znati na čemu ste.

Jarac

Venera, planeta ljubavi i parova, je retrogradna i u 4. solarnoj kući Jarca tokom marta 2017. godine (počevši od 4. marta). Zbog toga bi se mogli osvrtati na prošlost i povezati s osobama s kojima dugo vremena niste imali kontakta. Budući da je retrogradna Venera u 4. kući, vaš interes uglavnom će biti usmjeren prema domu i porodici, zajedničkom vlasništvu ili se roditelji mogu umiješati u vaš ljubavni život. Ako gledamo iz drugog ugla, astralni sklop planeta traži intimni, miran, tradicionalan i konzervativan pristup životu u paru. Mars ulazi u kuću ljubavi Jarca 10. marta, donosi entuzijazam i stvari se mogu preokrenuti prema intenzivnijem ljubavnom životu i želji za avanturama.

Vodolija

Venera, planeta ljubavi, je retrogradna, u 3. kući Vodolije, skoro tokom cijelog marta 2017. godine. Tu kuću povezujemo s razmišljanjem i možda je vrijeme da razmislite o određenim dijelovima vašeg ljubavnog života. 3. kuća predstavlja komunikaciju i putovanja, što će postati dosta važno za veze i to u nekim situacijama može označavati susretanje nekoga ponovo ili ponavljanje određenih situacija. Sunce, vladar parova Vodolija, pokazuje da postoje određene finansijske brige koje se upliću u ljubavnu vezu ili ljubavna situacija utiče na donošenje odluka o finansijama. Nakon 20. marta i Sunce ulazi u 3. kuću i pridružuje se Veneri.

Ribe

Veze će biti u prvom planu tokom prvog dijela marta 2017. godine, kada je Merkur u Ribama. Vrijeme je da pojačate privlačnost i senzualnost, jer imate moć usmjeravanja stvari tokom kojim želite da idu. U drugom dijelu mjeseca pojaviće se drugi interesi, poput doma, karijere i finansija. Retrogradna Venera nalazi se u kući novca Riba i postoji velika mogućnost ispreplitanja ljubavnog i profesionalnog života. Možda imate zajedničke interese ili vas voljena osoba podržava u nastojanju da povećate zaradu ili će odluke u ljubavnom životu uticati na materijalnu situaciju.

Advertisements

loading...

Facebook komentari