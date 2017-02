Postoji pet faza veze: Ako preživite treću, to je prava ljubav

Svaka osoba ljubav doživljava na različit način, ali kada se ona ugasi, a partneri raziđu, rijetko ko može da kaže pravi razlog zašto nije potrajalo duže.

Advertisements

Psiholog Jade Diamond istraživao je veze 40 godina. Ima onih koji zaista pronađu svoju pravu ljubav sa kojom ostaju do kraja života, ali je ustanovio i pet stadijuma svake veze kroz koje se ljubav razvija. Najviše parova svoju vezu okonča u trećoj fazi. Evo kako je on to definisao:

1. Zaljubljivanje

Hormoni sreće preplavljuju tijelo, na partnera se gleda kroz ružičaste naočare, dok se mane zaobilaze. Partneru se vjeruje bez razmišljanja, pa je akcenat samo na dobrim stvarima veze.

2. Postajete par

Ljubav jača, rađa se zajednički život. Sve više vremena provodite sa partnerom, pa imate utjecaj na mnoge njegove aspekte života. Veza postaje jača kada dođu djeca. Osjećate se zaštićeno i voljeno.

3. Razočaranje

Osjećanja počinju da nestaju, ponašanje partnera počinje da vam smeta, zapažate sve sitnice na koje do sada niste obraćali pažnju. Treba vam prostora, počinjete da sumnjate. Počinjete da se pitate i preispitujete sebe.

4. Prava ljubav

Do ove faze dovodi odluka da se ipak borite za ljubav. Tada prihvatate partnera onakvog kakav on zaista jeste. Počinjete da razumijete njegove mane i prestaju da vam smetaju. Sumnje nestaju, a veza jača.

5. Znate da je vaša veza “ono pravo”

Faza duboke, jake i iskrene veze. Shvatili ste značenje vaše veze i počinjete da uživate u zajedničkom životu. Sve što radite zajedno počinje da vas ispunjava pozitivnom energijom, imate osjećaj da ste jedno. Znate da je vaš partner vaša srodna duša s kojom želite da provedete život, piŠe B92.

Advertisements

loading...

Facebook komentari