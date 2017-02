Ne gledajte s visoka na prosjake – evo i zašto!

Ne znaju da te duše uče veće lekcije od njih samih. U našem se svijetu (nap. – duhovnom) tim dušama iskazuje veliko poštovanje jer su odabrale teške lekcije, kako bi ubrzale svoje životno učenje, piše “Atma“…

Svi ste vi ovdje kako biste naučili lekcije. Što je teže, to brže učite.

Dok učite svoje lekcije i one vam se čine teškima, pitate se: “Zašto me Bog kažnjava?” No vi ste ti koji ste odabrali svoje lekcije/lekciju. Bog vas snabdijeva energijom kako biste izdržali tokom teških vremena. No zbog svog negativnog stanja bića (kako ga zovete na Zemlji), energiju koja vam je na raspolaganju ne možete privući i sve što možete vidjeti i osjetiti je ono negativno.

Bog vas ne kažnjava, vi kažnjavate sebe; činite to dozvoljavajući Nižem Ja kontrolu nad situacijom i dozvoljavajući da samosažaljenje dominira vašim životom.

Bog vam uvijek daje rješenje, daje odgovor, no zbog kontrole Nižeg Ja vi ne možete čuti što vam Bog kroz vaše Više Ja poručuje.

Vaše Niže Ja će učiniti sve da spriječi vezu s Višim Ja.

Lagat će vam, zbunjivati vas, osramoćivati vas i zaustaviti vas na bilo koji način. Dok ne osvijestite svoje Niže Ja, nikada ga se nećete osloboditi i nikada nećete podići nivo svoje vibracije/svijesti.

Prosjak na ulici nije manje vrijedan nego vi, ali prosjak živi u svijesti preživljavanja i ne može vidjeti što mu radi Niže Ja jer pokušava preživjeti.

Vi s druge strane imate mogućnost naučiti više o Nižem Ja i promijeniti svoju sudbinu!

Niže Ja je strah, duboki strah no jednom pobijeđen nestaje.

Prosjak s druge strane pokušava preživjeti i ne provodi vrijeme u pronalaženju odgovora na pitanje zašto prolazi kroz iskustvo siromaštva.

Ne postoji razlika između tebe i prosjaka.

Oboje ste duše koje ste došle učiti na Zemlji.

Međutim ti imaš prednost nad prosjakom.

Tvoj život nije prosjačenje i omogućuje ti više svjesnosti i više vremena za razmišljanje i napredovanje u životu.

Nitko nije bolji od onoga drugoga.

Svi ste vi duše na putu i kada se nakon smrti vratite svom domu, svi ćete biti tretirani jednako, bez obzira da li ste bili prosjak ili kralj!

Gledaj na sve ljude oko sebe kao jednake sebi, bez obzira radi li se o prosjaku ili kralju.

Jer svi ste vi samo duše na putu i niko nije bolji od drugog. Samo ste odabrali različite lekcije. No svi ćete se vratiti na isti način i biti tretirani na isti način.

Način na koji posmatraš druge ljude, može odrediti kako ćeš podignuti svoju svijest.

