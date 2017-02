Trovanje alkoholom: Žena popila tri čaše votke sa limunadom i ubrzo preminula!

Heidi je pronađena ujutro, a pored nje su bili upaljač i nezapaljena cigareta.

Prema prvim informacijama, Heidi nije bila alkohoiličarka, ali je najverovatnije umrla od trovanja alkoholom. Prema obdukcionim analizama, imala je 380 mg alkohola u krvi, a dozvoljena količina bi bila 80 mg, piše “Novi“…

Istraga je i dalje u toku.

Heidi Hopley, 41, had the strong drinks over two hours at home in Taunton on a night in with her partner Scott F… https://t.co/wqjDyYePNZ

