Blizanci kao žirafe, Djevica majmun: Koje su životinjske osobine najsličnije vašim astrološkim osobinama?

Ovan

Astrološkim Ovnovima u životinjskom svijetu najsličniji su lemuri jer su, baš poput Ovnova, snalažljivi i znaju dobiti što žele, a uz to se i dobro zabaviti. Ova noćna stvorenja vole se ljuljati na drveću i jesti divlje voće. Ženke dominiraju nad mužjacima, baš kao i žene u znaku Ovna, piše “Zadovoljna“…

Bik

Horoskopski Bikovi često se uspoređuju sa životinjama bikovima, ali po temperamentu im najbolje odgovara polarni medvjed, majstor strpljenja koji čeka pravi trenutak da ispuni svoje želje. Baš poput polarnih medvjeda, Bikovi su lovci “nevidljivi” u okolišu. Kad se razljute, nepredvidivi su i opasni.

Blizanci

Ekstremno društveni i nevezani za određenu teritoriju, astrološki Blizanci mogu se u mnogočeme usporediti sa žirafama. Blizanci vole istupiti i biti primijećeni. Radije uživaju u dobrom društvu nego u borbi. Lukaviji su nego što izgledaju, pa će lako “zgaziti” onog ko im ide na živce.

Rak

Osobine ovog zodijačkog znaka puno su sličnije kornjači. Rakovi se ravnaju prema emocijama i intuciji, a baš poput kornjača, ne otkrivaju se dok se ne osjećaju sigurnim. Vole boraviti kod kuće sa svojom porodicom, ali potrebno im je i vrijeme za samoću i razmišljanje.

Lav

Ovaj put Lav ostaje lav, savršeno se poklapaju. Lav je moćan, neustrašiv i veličanstven, vlada svojim područjem i ne boji se borbe kako bi ga obranio. Lav je poštovan kao vođa, i kod kuće i u društvu. Ima bezgranično strpljenje za svoju djecu, ali ni za koga drugoga ako mu dosađuje.

Djevica

Šarmantna i lijepa, ali istodobno povučena i stidljiva. Djevica se može usporediti s majmunom mandrilom koji se ističe egzotičnim izgledom (ima šareno lice) i sklon je zauzimanju “garda” prema strancima, ali prema svojoj porodici ponaša se vrlo zaštitnički i brižno.

Vaga

Horoskopska Vaga je, baš poput sivog vuka, osebujno, snažno i odano stvorenje, fokusirano na svoje ciljeve. Vaga voli jednakost i fer igru, a uz to ima romantičnu crtu. Kao i sivi vukovi koji su posvećeni jednom partneru cijeli život, jednako dijeleći odgovornost i hranu.

Škorpion

Iako je ovaj horoskopski znak nazvan prema otrovnom insektu, njegov duhovni pandan je – slon. Ova zaštitnički nastrojena životinja ima dugo pamćenje, baš poput Škorpiona. Razljutite ga i nikad vam to neće zaboraviti. Kad se zamjerite Škorpionu ili slonu, skupo ćete to platiti.



Strijelac

Ovaj znak jedan je od najosebujnijih u zodijaku, ima neobičan pogled na svijet i time fascinira ostale znakove. Teško je prizemljiti lepršavog i energičnog Strijelca, pa mu zato duhovno odgovara varljiva i neobična zebra koja provodi život slobodno lutajući za svoje zadovoljstvo.

Jarac

Poznat je kao onaj koji puno radi i želi puno postići. Po tome je sličan afričkim pticama tkalcima koje su jedna od najmarljivijih ptičjih vrsta na svijetu. U svakoj sezoni parenja, mužjak tkalac u prosjeku sagradi 25 gnijezda od trave i trske. Poput Jarca, tkalci se ne boje teških zadataka.

Vodenjak

Poznati po duhovnosti i smislu za ljepotu kojom nadahnjuju druge, Vodenjaci su poput pauna u punom sjaju. Vodenjak vam daje do znanja ko je i ne trudi se to sakriti, baš kao paun koji pokazuje svoj prekrasni rep. Zajedničko im je i to što će se ustremiti na onoga ko im dosađuje.

Ribe

Horoskopske Ribe imaju svoj pandan u šarenoj mandarinskoj ribi koja se smatra jednom od najljepših riba na svijetu. Jarke boje čine je lako prepoznatljivom među ostalim životinjama, baš kao što su Ribe lahko prepoznatljive u zodijaku zato što su izuzetno osjećajne i melankolične.

