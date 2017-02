Ovakvim ženama je najteže da pronađu ljubav: Sedmi razlog je zastrašujući

Društvo je često sklono mišljenju kako nešto nije u redu sa ženama koje nisu u vezi. Definitivno se ne radi o tome.

Ispod navodimo 10 razloga zašto je pametnim ženama teško da pronađu ljubav.

1. One se ne boje biti same

Pametne žene znaju šta žele i nisu spremne i ne pristaju na nešto manje od toga. One znaju koliko je važno ostati vjeran sebi. Takođe, shvatile su da će žrtvovanje svojih potreba za dobrobit ljubavi s pogrešnom osobom dugoročno izazvati samo nezadovoljstvo, piše “B92“.

One se ne moraju vezati iz straha od samoće ili zbog straha od implikacija drugih ljudi koji ne razumiju sposobnost žene da bude sama i sretna.

2. One znaju šta žele

Svaka žena ima mentalni “popis” osobina koje traži u svom partneru. Popis pametnih žena je duži od popisa žena koje žele biti u vezi samo da bi bile u vezi. One dobro poznaju sebe i znaju s kojim tipom osobe mogu ili ne mogu biti.

3. Njima ne treba druga osoba da im olakša život

Prošlost prikazuje kako je potrebno da žena iz kuće svog oca ide ravno u kuću svog supruga. U savremenom svijetu ženi više ne treba druga osoba koja bi joj pomogla da preživi. Dakle, saznanje da će na kraju morati dijeliti prostor sa nekim, nezavisnoj ženi može biti zastrašujuće.

4. One imaju prioritetnije obaveze od pronalaženja partnera

Karijera, prijateljstva, porodica, bez obzira na to o čemu se radi, neće joj ostavljati dovoljno vremena za izlaženje i upoznavanje pravog partnera.

5. One su hipersvjesne da odnosi završavaju i njihova saznanja iz prošlosti utiču na njihove buduće potencijalne veze

Njima je teže da “žive u trenutku” i ne žele da gube svoje vrijeme, jer je vrijeme vrijedno pametnoj ženi. One moraju znati da veza ima budućnost i da je njihov potencijalni partner na istoj talasnoj dužini – brak, djeca, finansije, itd.

6. One znaju da je privlačnost samo pola bitke

Fizička privlačnost je važan aspekt za pronalaženje ljubavi, ali pametne žene shvataju da je privlačnost kratkotrajna i da može nestati kada se zaviri dublje.

Dok nekim ženama upravljaju hormoni u pronalaženju ljubavi, pametne žene shvataju da stečena (i održavana) intimnost diktira hoće li ili neće odnos potrajati.

7. One mogu biti zastrašujuće

Inteligentna žena se ne boji da ustane i kaže ono što misli. To mnogi ljudi teško progutaju. Bilo da je to zato što ne znaju kako reagovati ili zato što osjećaju da ne mogu ispuniti njena očekivanja; potencijalnim ljubavnicima pa čak i prijateljima to može biti zastrašujuće.

8. One razumiju promjenu

One se ne zavaravaju da će one same i njihovi partneri biti iste osobe u budućnosti. One žele rasti, imaju planove za budućnost koja će ih promijeniti i na kraju će ta budućnost promijeniti i njihove želje. Znajući to, ženama je teže obavezati se partneru na dugo vrijeme.

9. One razumiju modernu praksu spajanja s partnerom, ali ne moraju nužno da se saglase s njom

Veza više nije sredstvo preživljavanja za žene. Kao što je navedeno prije, žena više ne treba da iz kuće svog oca prelaziti kuću svog muža, one su danas sposobne da žive same, što znači da veza uistinu podrazumijeva partnera kojeg volite i s kojim želite podijeliti svoj život, interese i budućnost.

10. One znaju da ne treba uvijek vjerovati emocijama

To je najvažniji razlog zašto je teže pametnim ženama pronaći ljubav. Odluka je li neko dostojan srca inteligentne žene nije lak zadatak i ne treba ga uzeti olako. Inteligentne žene moraju vagati razloge za i protiv i odlučivati je li rizik ljubavi prema drugoj osobi vrijedan devastacije koja se može dogoditi ukoliko stvari ne budu funkcionisale.

