Milioni su vidjeli ovu sliku, ali je bilo potrebno više od 100 godina da na njoj neko PRIMJETI JEDAN FANTASTIČAN DETALJ

Vinsent van Gog je “Zvjezdanu noć” naslikao tokom boravka u duševnoj bolnici u Sen Remiju u Francuskoj nakon što je u jednom od svojim psihotičnih napada odsjekao sebi uho. Slika je datirana sa jun 1889. godine, mjesec dana nakon Van Gogovog dolaska u kliniku i 13 mjeseci prije njegovog samoubistva, piše “Dnevno“…

“Moja me kukavna bolest tjera da radim s nijemim bijesom, veoma polako, ali bez prekida od jutra do mraka… Vjerujem da će mi to pomoći da ozdravim”, napisao je tih dana Van Gog svom bratu Teu.

Danas znamo da je slavni umjetnik patio od jednog oblika epilepsije, stanja koje prate česte halucinacije, kao i anksioznosti i naleta velike energije ili pak depresije. Njegova bolest, smatraju historičari, vjerovatno je prouzrokovala način na koji je Van Gog stvarao, piše portal “Higherperspectives”.

Ipak, naučnici su tek nedavno otkrili još nešto na slici “Zvjezdana noć”. Nakon što su analizirali teleskopske slike na kojima se vidi prirodno kretanje svjetlosti u i oko zvijezda, primjetili su da je ono veoma slično načinu na koji se svjetlost kovitla oko nebeskih tijela na Van Gogovoj slici.

Nakon detaljne analize otkriveno je da je umjetnik sa nevjerovatnom preciznošću na svojim slikama predstavio turbulencije, jednu od najnejasnijih i najkomplikovanijih pojava u dinamici fluida zbog koje fizičari i astronomi i danas lupaju glavu.

Ovaj nevjerovatni fenomen primjećen je na još nekoliko Van Gogovih slika, a ono što je još intrigantnije je to što je umjetnik uspijevao da tačno predstavi turbulencije samo kada je stvarao tokom svojim psihotičkih napada.

Riječ je o sposobnosti koju normalan ljudski mozak jednostavno nema!

