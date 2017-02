ENTONI BURDEN živi punim plućima i ima 20 savjeta kako da više uživate u životu

Verovatno ga znate iz serijala „No reservation“ sa televizije „24 kitchen“, a mnogi ga znaju i po knjizi „Kitchen Confidential“. Svi se slažu da ume da ispriča priču, bilo da je to u knjizi, ili snimajući serijale. Putuje svetom da bi uživao u dobroj hrani, i to ne onoj koja se servira u ekskluzivnim restoranima, već na ulici, ili u skrivenim, lokalnim mestima brze hrane. On sada ima svoju kompaniju. Stalno izaziva sebe i oprobava se u raznim poslovima, piše Bizlife.

Evo 20 bisera mudrosti Entonija Burdena.

1. „Vaše telo nije hram, već zabavni park. Uživajte u vožnji.“

2. „Sreća nije biznis model.“

3. „Putovanje je veličanstveno osećanje uplopljavanja u nešto nepoznato.“

4. „Veštine se mogu naučiti. Karakter ili imaš ili nemaš.“

5. „Ne moram da se složim sa tobom da bi mi se svideo ili da bih te poštovao.“

6. „Ne plašim se toga da ću izgleda kao idiot.“

7. „Bez eksperimentisanja, bez volje da postavljamo pitanja i isprobavamo nove stvari, skoro sigurno ćemo postati statični, monotoni, dosadni, i polu-živi.“

8. „Mnogo naučite o nekome kada zajedno delite obrok.“

9. „Kako se krećete kroz život i kroz svet, menjate stvari pomalo, ostavljate tragove, pa i najmanje. Zauzvrat, život i putovanja ostavljaju tragove na vama. Većinu vremena, ti tragovi na vašem telu i na vašem srcu su lepi. Dešava se i da bole.“

10. „Možda je to neka vrsta prosvetljenja: znati da ne postoji „kraj“ za naš um: nema ni trenutka samozadovoljne jasnoće. Možda je mudrost… shvatiti koliko sam mali, i koliko ne znam, i koliko imam još toga da postignem.“

11. „Nemojte lagati. Načinili ste grešku. Priznajte i nastavite. Samo nemojte to više raditi. Nikad.“

12. „(Kada umrem), definitivno neću žaliti zbog propuštenih prilika za dobar provod. Moje kajanje odnosiće se na tužan spisak povređenih ljudi, izneverenih ljudi, izgubljenih resursa i proćerdanih prilika.“

13. „Ja sam tip koji voli da kontroliše i dominira, ali obedovanje treba da bude neka vrsta potčinjavanja, kada spuštate gard i uživate u vožnji.“

14. „Putovanje nije uvek lepo. Nije uvek udobno. Ponekad boli, čak vam i slama srce. Ali, to je u redu. Putovanje vas menja; i treba da vas menja. Ostavlja tragove na vašu svest, pamćenje, srce i telo. Iz putovanja nosite nešto sa sobom, i nadamo se, ostavljate nešto dobro za sobom.“

15. „Bez novih ideja uspeh može da postane pomalo ustajao.“

16. „Verujem da nikada nećete naći savršeno iskustvo putovanja ili savršen obrok bez stalne volje da pokušate i nešto loše. Morate da dozvolite stvarima da se dese i slučajno, i zato ohrabrujem ljude da se ne drže rigidnog rasporeda.“

17. „Kuvanje je zanat, tako volim da mislim, a dobar kuvar je zanatlija a ne umetnik. I to nije ništa loše: Najlepše katedrale Evrope sagradile su zanatlije – mada ih nisu dizajnirali. Vežbanje veštine do usavršavanja je plemenito, časno i zadovoljavajuće.“

18. „Pretpostavite najgore. O svima. Ali, ne dozvolite ovom otrovnom pogledu da utiče na to kako radite svoj posao. Ignorišite, ostavite to iza sebe. Neka vas zabavi ono što vidite. Samo zato što je neko, sa kim radite, mizeran, izdajica, hirovit ili korumpirani ser**a, ne treba da vas spreči da uživate u njegovom društvu ili da vas zabavlja.“

19. „Želeo sam udarce – neku vrstu melodramatičnih uzbuđenja, hirove i jeze, za kojima žudim još od detinjstva, avanturu koj sam otkrio još kad sam bio mali u stripovima o Tintinu.“

20. „Naučio sam još ranije da je pokušaj da se napravi savršeni odmor uvek – katastrofa. To vodi ka lošem provodu.“

