Svi na Fejsu pominju broj 555-333 – priča koju krije je jeziva

Kako nas bog i zašto kažnjava? Zašto je homosekualizam bolest? Kakve veze imaju Srbi i Albanci? Kako treba obrazovati decu i boriti se protiv kriminala? Ko je zapravo bio Srđan Aleksić? Na sva ta pitanja odgovor ima Miroljub Petrović, čovek koji je svom sinu kupio najbolji mobilni telefon kako bi ga častio što je napustio srednju školu, jer je Petrović smatra “debilnom”.

On misli da Novak Đoković treba da se posveti pravljenju dece, a ako Jelena to ne želi, da nađe novu suprugu koja će rađati. Pod mač bi slao homoseksualce, Žene u crnom i narko dilere. Za njega Srđan Aleksić nije bio heroj, nego narkoman i švercer, piše Noizz.

Možda ne verujete, ali tog čoveka sam slušao tih dva i po sata kako priča potpune nebuloze. Istini za volju bilo je tu pametnih stvari i saveta, koji se tiču zdrave ishrane bez mesa i fizičke aktivnosti. Međutim, kada počne da Srbuje, onda to izgleda vrlo strašno. Preispitao sam neke od teza koje je izneo.

Bog je stvorio bolest kako bi nas sačuvao od samouništenja

Istina je da bolesti mogu biti prouzrokovane lošim stilom života, ali može se desiti da sam čovek nije kriv za svoju bolest. Zašto postoje bolesti za čiji nastanak uopšte nije kriv stil života?

Branislav Peranović je najveći srpski lekar

Branislav Peranović je pre svega sveštenik. Poznat je po tome što je u Crnoj Reci lopatom “lečio” zavisnike. Primenjivao je zverske metode i prema štićenicima se ponašao kao prema nižoj vrsti. Trenutno se nalazi na služenju kazne od 20 godina zatvora, jer je svojim “lečenjem” ubio Nebojšu Zarupca, koji je bio na odvikavanju od droge.

Kakva penzija, sinovi treba da brinu o roditeljima

Petrović podrazumeva da svaka porodica mora da ima sina. Pošto se zalaže za čojstvo i junaštvo, verovatno očekuje da mu se sin iz svakog boja vrati živ i zdrav. Dakle, ukoliko nemate sina ili je on preminuo pre vas, onda zaslužujete da umrete od gladi ili da rintate pod stare dane. Takođe, on zaboravlja da penzija nije nikakva nagrada, već da su ljudi za nju odvajali novac.

Neću da ulažem u prosvetu

U zemlji u kojoj je polovina stanovništva funkcionalno nepismena, on zamišlja da se škole ukinu i da on decu uči kod kuće, tačnije da mu država pruži mogućnost da ih školuje kod kuće. Pošto mu je država to omogućila, on se buni zbog toga što njegovo dete na kraju školske godine mora da ide na testiranje, a Petrović je to drugačije zamislio – da dete uči kod kuće, a da ono potom odmah ode na njegov institut i postane lekar. Da leči i pomaže ljudima, bez ikakve provere da li je on za to kompetentan. Ne znam da li bi sam otišao kod takovog stručnjaka.

Kakva vojska i policija, treba naoružati narod

Kada je ovo izgovorio, voditelj ga je pitao kako ćemo svima dati oružje, kada ima ljudi koji bi ga zloupotrebili. On je predložio podelu na slobodne građane, koji slobodno misle i koji bi imali oružje i na robove koji nemaju nikakva prava. Ne znam ko bi tačno pravio tu podelu, ali znam kako je aprila 1945. završio poslednji čovek koji je pokušavao da napravi podelu na nižu i višu rasu.

555-333

Kako bi ostvario ideju o naoružavanju naroda i preuzimanju posla policiji, on je zamislio da svaka mesna zajednica uvede dežurstva. Svaka porodica bi tokom jedne nedelje bila dežurna. Onda bi neko pozvao njih ili neki univerzalni broj 555-333 i rekao da se u njihovoj ulici nešto dešava. Dežurni junaci bi potrčali na to mesto i odmah priveli osumnjičenog. Podrazumeva se naravno da svaka porodica ima nekoliko junaka koji bi bili spremni da štite kraj i da ti junaci ništa drugo u životu ne rade, pa mogu sedam dana danonoćno da dežuraju.

Odmah pred sudiju i pod mač

Kada bi ih ovi s linije 555-333 priveli, zločinci bi odmah išli pred sudiju i imali bi samo sat vremena da pozovu advokata, pošto bi i sudovi izgleda radili 24/7. Ukoliko su prodavali drogu, odmah bi išli pod mač, “da ne bi trošili metke”. Ukoliko bi advokat pokušao da ih brani, završio bi kao i oni. Dakle, advokat vam je tu više kao ikebana. Takođe, šta će vam veštaci, žalbeni postupak, ako 555-333 kaže da je prodavao drogu, mač će da radi. Kakva prezumpcija nevinosti, nego mu “pošteno sudite, pa da ga streljamo”.

Žene u crnom spaliti

Ukoliko bi Žene u crnom protestovale, njih bi 555-333 uhaplili zbog satanizma i kamenovali bi ih. Nakon toga bi ih spalio, jer se satanisti ne sahranjuju. Možda se malo doktor za sve i svašta zaigrao, pa zaboravio ko je jednom davno u srpskoj istoriji spaljen na Vračaru. Zaboravio je da bi i on u srednjem veku takođe mogao da bude spaljen, jer govori protivno zvaničnom stavu države u kojoj živi. Srećom ovo je 21. vek, pa se ljudi ne spaljuju samo zato što različito misle.

Milutin Milanković je budala

Bez komentara.

Srđan Aleksić je bio švercer i narkoman

Srđan Aleksić je poznat kao heroj koga su pripadnici Vojske Republike Srpske pretukli do smrti, nakon što je pritekao u pomoć svom sugrađaninu Bošnjaku, koga su ovi maltretirali. Za Petrovića, on je običan švercer, koga su ovi isprebijali, jer im nije dozvolio da mu ukradu farmerke koje je navodno prodavao. Ovakim izjavama smo uništili reč Srbin, a negiranje zločinja predstavlja zločin.

Radim na naučnoj verifikaciji Biblije

Kako je u intervjuu rekao, on je završio nekoliko fakulteta, kako bi mogao što bolje naučno da odbrani Bibliju. Međutim, on je umesto naučnih argumenata za dogmu, počeo da se koristi nenaučnim metodama u bavljenu naukom. Zbog toga mu je zabranjen i nastavak postdiplomskih studija na Rudarsko-geološkom fakultetu.

Nemam lepo mišljenje o homoseksualnom ponašanju

Petrović je zagovornik teze da je “homoseksualizam” bolest i da se on pita, homoseksualci bi morali ili da se isele ili da se izleče ili ih čeka mač. Pre svega, ne postoji homoseksualizam, jer seksualo opredeljenje ne predstvlja nikakvu ideologiju, pa da ima “izam” kao nastavak. O tome da se psihički i fizički zdrave osobe nazivaju bolesnima, zaista je bespredmetno govoriti (pre mnogo decenija se smatralo i da je masa bolesti neizlečiva, da je zemlja ravna ploča…). Kada govorimo o ponašanju, LGBT populacija nije homogena, kao ni jedna druga grupa. U njoj imate i umetnike i ratne zločince, vegane i mesojede, fensere i pankere… Dakle, da biste o nečemu imali mišljenje, to nešto prvo mora da postoji, a homoseksualno ponašanje ne postoji, kao što ne postoji ni hetroseksualno ponašanje.

Kakvi turisti, ja bih uveo Kineski zid

Umesto carinika, Petrović bi na granicu stavio lekare da ispitaju s kakvim to bolestima turisti dolaze. Ispitao bi on i njihovo psihičko stanje, pa ako ne prođu test, ne mogu u državu. Da se Petrović zaista bavi medicinom, znao bi koliko ljudi iz inostranstva dođe u Srbiju na lečenje, a koliko tek naših ljudi s najtežim bolestima ide u inostranstvo. Pritom bi šteta bi bilo da uvedu takve kontrole, jer Petrović baš voli da putuje.

Šta lekari znaju o medicini

Tako je, treba da nas leče travari i vračare, pardon, sveštenici. Kakve injekcije, operacije, infuzije i bakrači. Nema boljeg leka od lopate, pa ili ozdraviš ili završiš kao Nebojša Zarupac.

Novakova žena mnogo bleji

Petrović je srećan što Nole gubi i što je shvatio da treba da se okrene porodici. Tako smo saznali da je ovaj čovek i bračni savetnik. On mu savetuje da pravi još dece, jer njegova supruga bleji i čita nekakve knjige, umesto da rađa. Ako ona neće da mu rodi bar petoro, treba da dovede drugu ženu. Mislim, kakva ženska prava, kakav emancipacija, ona je tu da rađa, a on je tu valjda da pase, jer nijednom Petrović nije pomenuo kako će te porodice da se prehrane. Ukoliko čuvaju straže na liniji 555-333 i prave decu, a svaki rad sem fizičkog je rđav, od čega će živeti? Zapravo, on je predložio Jeleni da ode kod Jadranke Šešelj, a Novaku kod Vukojice Sandića, pa će valjda tamo saznati.

Srbin je duhovna kategorija

Iako smo mislili da nacija ima veze s nekim drugim stvarima, Petrović smatra da ne može svako sebe da nazove Srbinom. Verovatno će postojati nekakava komisija koja će utvrđivati da li smo dovoljno vredni da se nazovemo Srbima.

