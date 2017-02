U STAROM TELEVIZORU PRONAŠLI NOVAC koji je tu ostavljen prije više od 30 godina

U fabrici je stajao gotovo godinu dana prije nego što su otkrili blago koje se skrivalo u njemu, piše portal “Upi”.

“Mi mjesečno dobijemo između 10 hiljada i 30 hiljada televizora, a takva količina novca je kao dobitak na lotu”, šalio se menadžer.

U televiziji su također pronašli dokumente koji su pomogli policiji da pronađu pravog vlasnika, 68-godišnjeg muškarca. On im je rekao da su njegovi roditelji tamo čuvali novac, ali da je on zaboravio na to i televizor dao prijatelju, koji očito također nije nikad pogledao unutra, te da će novac ostaviti svojoj obitelji, prenosi portal “24sata“…

“Nadam se da će pametno iskoristiti taj novac”, rekao je policajac koji je pronašao vlasnika.

Vlasnici kompanije veoma su zahvalni zaposlenici koja je odlučila vratiti novac umjesto da ga zadrži za sebe govoreći da ona treba biti primjer ostalima.

