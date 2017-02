Koliko muškarcima smeta kada se dugo ne sek*ate

No, unatoč tome, brojna novija istraživanja pokazuju kako to baš nije tako te kako je ženama seks također vrlo važan. Kako god bilo, mi smo za potrebe ovog članka, odlučili istražiti kako i koliko tačno nedostatak seksa utječe na pripadnike jačeg spola, piše “Index“.

Advertisements

“Seks mi je jako važan i sve duže od sedam dana mi je previše. Osim u vanrednim situacijama, poput bolesti, smrtnog slučaja, udaljenosti i slično.”

“Ako sam u vezi, onda mi je redovan seks potpuno normalan. Ako cura ne želi spavati sa mnom neko određeno vrijeme, nešto se događa, a to ne bi predugo tolerirao.”

“Muškarac sam, no otvoreno priznajem – ima dana kada se ni meni ne da. Ponekad sve što želim nakon napornog dana jest doći doma i zaspati pored nje te ni ne pomislim na seks. No, seks jedno mjesečno također nije opcija.”

“Dva puta sedmično je minimalno. Sve manje od toga ne dolazi u obzir.”

“Ako mi se ta cura sviđa, uopće mi nije bitno koliko se često seksamo. Kad nam dođe, bitno je da je uvijek dobro. Kvaliteta prije kvantitete.”

“U mlađim danima mi je količina seksa bila puno važniija. Sad je važno da se razumijemo po tom pitanju i da želimo isprobavati nove stvari. Ne brojim koliko puta sedmično spavamo, jer nema potrebe. Bitno je da oboje uživamo!”

“Ako sa svojom curom ne mogu spavati tri puta sedmično, onda mislim da negdje postoji neki problem. Umor mi nije izgovor, a ni stres. Seks ionako poboljšava raspoloženje.”

“Nemam neku određenu brojku koliko se puta sedmično ili mjesečno moramo seksati. No, ako me odbije nekoliko puta zaredom, to nema šanse da ću tolerirati, jer mi je seks u vezi jako bitan.”

Advertisements

loading...

Facebook komentari