Ukoliko imate starije roditelje, pripazite da ih ne uvrijedite ovakvim izjavama

‘Kako ne možeš to zapamtiti?!’ Bez obzira što ste s tatom razgovarali o tome da automobil treba odvesti na popravak može se dogoditi da će on na to zaboraviti. Stariji ljudi često izgube kratkotrajno pamćenje te zaborave gdje su ostavili naočale ili ključeve ili da su trebali odvesti auto na popravak, piše “Zadovoljna“.

Umjesto toga recite: ‘Vidiš ovaj podsjetnik? Ako auto ne bude popravljen na vrijeme policajac bi ti mogao dati ‘podsjetnik’ koji će te skupo koštati.’ Napišite na ceduljicu što treba napraviti i zalijepite ih na nekoliko vidljivih mjesta, hladnjaku, ogledalu u kupaonici i slično. Dodajte i ‘smajlić’ za vedriji ton podsjetnika. Ako i dalje mislite da bi roditelj mogao zaboraviti, vi dogovorite popravak s automehaničarom i nazovite roditelje na dan popravka kako biste ih podsjetili.

“Kada roditelji ostare trebaju pomoć svoje djece. No nerijetko nemamo strpljenja za njihove potrebe pa izgovorimo i neke grube riječi”

Mogao/la bi to napraviti da se zaista potrudiš.’ Koliko je teško promijeniti žarulju? Ako vam se tresu ruke ili ne možete doseći policu na kojoj držite žarulje može biti vrlo teško. Starijim ljudima s artritisom i bolnim leđima i inače najjednostavnije obuvanje cipela može predstavljati podvig.

Umjesto toga recite: ‘Zajedno ćemo smisliti način kako da to obavimo.’ Ili ako živite dosta udaljeno od roditelja: ‘Pitaj …. da ti pomogne.’ Stariji ljudi, kao i svi, žele zadržati svoju neovisnost. Ali ako im je nešto zaista preteško za napraviti i ne znaju nikoga tko bi im mogao pomoći ili ne žele tražiti pomoć, možete im vi pronaći nekoga tko će im pomoći.

‘Pa jučer sam ti pokazala kako se koristi taj mobitel!’ Učenje novih tehnologija zahtjevno je za mnoge odrasle osobe, a gadgeti s puno gumbića i opcija poseban su izazov za nekoga s oslabljenom sposobnošću spoznaje ili vidom.

Umjesto toga recite: ‘Pokazat ću ti ponovno.’ Sjetite se sebe kada ste dobili novi mobitel i da niste odmah znali kako funkcionira. Imajte strpljenja i budite spremni na to da ćete roditelju vjerojatno nekoliko puta morati ponoviti kako da koristi mobitel. Situaciju možete olakšati tako da se pobrinete da roditelj koristi mobitel sa što jednostavnijim funkcijama.

‘Kakve to ima veze s ovim o čemu sad razgovaramo?’ U jednom trenutku s mamom razgovarate o ljetnom povrću, a u idućem ona počne govoriti o nečem sasvim desetom. Razgovori sa starijim roditeljima često skrenu s teme jer stariji ljudi lakše gube koncentraciju ili im je razgovor jednostavno dosadan pa žele promijeniti temu.

Umjesto toga recite: ‘Govorila sam ti o svom vrtu. Voliš moju svježu zelenu salatu!’ Ako vam je tema razgovora važna pokušajte se vratiti na nju bez da opomenete roditelja da je skrenuo s teme. Kako biste izbjegli ljutnju ili tugu, objasnite zašto vam je ta tema važna. Druga opcija: ne recite ništa i samo slušajte.

‘Već si mi rekla to.’ Vi se nikada ne ponavljate? Svi nekada ponovimo nešto što smo već rekli, ali kako stariji roditelji čine to češće izgubimo strpljenje s njima.

Umjesto toga recite: ‘Ma šališ se?! Da pogodim što si zatim napravila…’ Okrenite situaciju na šalu, ali samo ako roditelja to neće povrijediti. U najboljem slučaju mami ili tati to će biti zabavno te će prihvatiti šalu i pozitivno reagirati na nju.

