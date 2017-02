Koji horoskopski znakovi će vam napraviti “pakao od života”

Ovan

Advertisements

Vjernost: Ako u njegovoj glavi to nije to, prevara se dogodi iznenada i nije rijetkost. No, ako se iskreno zaljubi, Ovan voli svim srcem.

Ljubomora: 75 posto

Bik

Vjernost: Vole sigurnost i sreću koju im donosi čvrsta i stabilna veza. Nisu skloni prevarama i vjerni su partneri. Iskušenje im nije nikakav problem, te će mu se sigurno oduprijeti.

Ljubomora: 65 posto

Blizanci

Vjernost: Iako možda žele biti vjerni i odani, njihovom šarmu zaista je teško odoljeti. Ako nisu u ozbiljnoj vezi, obožavaju da koketiraju, čak i kada ne žele ništa više od druženja, što može zbuniti drugu stranu. No kada se iskreno zaljube, Blizanci se trude da udovolje partneru i da budu vjerni.

Ljubomora: 25 posto

Rak

Vjernost: Ako je njihova veza kvalitetna i vrijedna čuvanja i održavanja, Rak će vam biti odan i vijeran do samog kraja. No s obzirom na njihove poprilično velike prohtjeve, čvrsta veza se u njihovim očima lako može pretvoriti u nešto što nije vrijedno spašavanja. Dok je sretan, Rak je vjeran.

Ljubomora: 85 posto

Lav

Vjernost: Uz prave riječi i gestove, Lava možete vrlo lako zavesti, ali to ne znači da će žrtvovati svoju vezu, već da će staviti na vagu i procijeniti šta mu više odgovara. Ima vrlo čvrst ego, zbog čega ga je teško zadiviti.

Ljubomora: 80 posto

Djevica

Vjernost: Djevice su vrlo odane, te isto očekuju i od svog partnera. Ali ovaj znak u dugoj vezi može postati labilan, posebno ako mu se svidi nečije laskanje. Teško se zaljubljuju.

Ljubomora: 40 posto

Vaga

Vjernost: Vage vole da eksperimentišu i vagaju, kako u životu uopšte, tako i u vezi, zbog čega se može reći da i nisu vjerni partneri. Uživaju u ljubavi i avanturama i teško ih je ukrotiti. No ako to kome pođe za rukom, ostaju dugo u vezi sretni i zaljubljeni.

Ljubomora: 50 posto

Škorpija

Vjernost: Škorpije su poznate kao veliki šarmeri i zavodnici, što zbog lukavih i biranih riječi, a što zbog snažnog seksepila kojim zrače. Iako su skloni avanturama i vole da isprobavaju nove stvari, ako odaberu partnera za život, njemu će se i posvetiti.

Ljubomora: 90 posto

Strijelac

Vernost: Vrlo su društveno aktivni i popularni, zbog čega se njihova vjernost ne spominje kao dobra osobina. Žele stabilnu vezu, ali su s vremena na vrijeme spremni da sebi priušte pokoju avanturicu.

Ljubomora: 20 posto

Jarac

Vjernost: Ovaj znak čvrsto stoji na zemlji i nisu mu potrebna nikakva laskanja da bi zadovoljio svoje potrebe. Vrlo su vjerni i odani i isto očekuju i od partnera. Spremni su da trpe za pravu ljubav.

Ljubomora: 30 posto

Vodolija

Vjernost: Vrlo nepredvidivi ljubavnici, koje je teško kontrolisati. Vole igre i igrice, zbog čega često “zaglibe” u nevjeru. Vrlo su nesigurni u ljubavi ,zbog čega postaju ranjivi i skloni eksperimentisanju.

Ljubomora: 10 posto

Ribe

Vjernost: Ribe su vrlo otvorene i vole plivati u društvenim i ljubavnim vodama. Veze su im duge i stabilne. Kada vole, vole iskreno i to će i pokazati svojim djelima, ali isto tako, avanturice im nisu strane, piše Zadovoljna.

Ljubomora: 70 posto

Advertisements

loading...

Facebook komentari